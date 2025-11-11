Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO

Leonardo DiCaprio, recunoscut la nivel mondial pentru diversitatea și calitatea rolurilor sale de pe marele ecran, s-a născut pe 11 noiembrie 1974, în Los Angeles, California, potrivit imdb.com.

Înainte să devină unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood, DiCaprio era doar un băiat cu un vis. Crescut de mama sa, Irmelin, după separarea părinților, a copilărit într-un cartier modest din Los Angeles, scrie Filmibeat.

Primii ani ai vieții sale au fost plini atât de dificultăți, cât și de creativitate – fundația perfectă pentru un artist. Mama lui l-a numit „Leonardo” după ce l-a simțit mișcând în pântec în timp ce admira un tablou al lui Da Vinci în Italia.

Cariera timpurie a lui DiCaprio a început în reclame și roluri mici la televizor, înainte de interpretarea sa de răsunet din What’s Eating Gilbert Grape (1993), care i-a adus prima nominalizare la Oscar la doar 19 ani. Acea performanță brută și emoționantă a stabilit tonul pentru ceea ce urma să devină una dintre cele mai impresionante cariere de la Hollywood.

În 1997, Titanic, regizat de James Cameron, l-a transformat pe Leonardo DiCaprio într-un fenomen global. Interpretarea sa a lui Jack Dawson a cucerit inimi de pe toate continentele, schimbând pentru totdeauna conceptul de celebritate la Hollywood.

Dar, în loc să se bucure doar de faimă, DiCaprio a ales profunzimea – căutând roluri provocatoare și mature. Au urmat rolurile din peliculele ''The Man in the Iron Mask'' (1998) şi ''The Beach'' (2000). În 2002, a jucat în ''Catch Me If You Can'' (2002) şi ''Gangs of New York'' (2002), pelicule în care a colaborat pentru prima dată cu reputatul regizor Martin Scorsese.

Colaborările lui Leonardo cu Martin Scorsese – de la Gangs of New York la The Wolf of Wall Street – au devenit legendare. În afara filmelor, DiCaprio și-a folosit faima cu un scop. Prin intermediul Leonardo DiCaprio Foundation, a devenit una dintre cele mai puternice voci pentru combaterea schimbărilor climatice și protecția vieții sălbatice.

Fie că se adresează Organizației Națiunilor Unite sau produce documentare precum Before the Flood, continuă să inspire o generație să aibă grijă de planetă.

După ani de nominalizări, DiCaprio a câștigat în sfârșit Oscarul pentru Cel Mai Bun Actor în 2016 pentru The Revenant. Interpretarea sa tulburătoare a lui Hugh Glass nu a fost doar un triumf actoricesc – ci și o dovadă a rezilienței, pasiunii și devotamentului total față de artă. Fanii din întreaga lume au sărbătorit acel moment mult așteptat, care a părut ca o dreptate care a fost făcută.

Unul dintre cele mai importante roluri recente pe care le-a interpretat pe marele ecran a fost în producţia ''Killers of the Flower Moon'' (2023), regia fiind semnată de acelaşi mare regizor Martin Scorsese.

Pelicula a fost nominalizată la zece premii Oscar, a câştigat 128 de premii de specialitate şi a fost nominalizată la alte 418 de secţiuni de distincţii de specialitate. În cel mai recent film, „One Battle After Another”, DiCaprio joacă rolul unui fost revoluționar paranoic care trăiește izolat, care se reunește cu foștii complici când este nevoit să înfrunte un vechi dușman după ce fiica lui dispare.

Printre cele mai recente filme ale sale în calitate de producător şi producător executiv se numără: ''Cowspiracy: The Sustainability Secret'' (2014), ''Catching the Sun'' (2015), ''When Two Worlds Collide'' (2016), ''The Ivory Game'' (2016), ''The First Born'' (2016), ''A Plastic Ocean'' (2016), ''Live by Night'' (2016), ''Fire Chasers'' (2017), ''The Men Who Built Amaerica: Frontiersman'' (2018), ''Delirium'' (2018), ''Pollinators Under Pressure'' (2018), ''Jonestown: Terror in the Jungle'' (2018), ''Robin Hood'' (2018), ''Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski'' (2018), ''Sea of Shadows'' (2019), ''Stay Wild'' (2021), ''King of Cool'' (2021), ''Path of the Panther'' (2022), ''We are Guardians'' (2023), ''Ozi Voice of the Forest'' (2023), ''Killers of the Flower Moon'' (2023), ''Checkpoint Zoo'' (2024), indică portalul https://www.imdb.com.

