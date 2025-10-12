Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant pentru Diane Keaton: „A fost unică, briliantă și autentică”

12-10-2025 | 13:12
Leonardo DiCaprio
Profimedia

Leonardo DiCaprio i-a adus un omagiu actriței Diane Keaton, după vestea morții acesteia la vârsta de 79 de ani. Actorul a scris un mesaj emoționant pe Instagram, amintindu-și de colega sa din filmul Marvin’s Room.

Ioana Andreescu

Actorul în vârstă de 50 de ani, care a jucat alături de Keaton în filmul Marvin’s Room din 1996, i-a adus un omagiu câștigătoarei premiului Oscar, după vestea morții sale, sâmbătă, 11 octombrie, potrivit People.

Distribuind pe Instagram Stories o fotografie cu el și Keaton, realizată aparent în perioada filmărilor, acum aproape trei decenii, DiCaprio a scris: „Diane Keaton a fost unică. Briliantă, amuzantă și autentică. O legendă, o icoană și un om cu adevărat bun. Am avut onoarea să lucrez cu ea la 18 ani. Îmi va lipsi profund”, a adăugat el.

Keaton a interpretat-o pe Bessie, mătușa personajului adolescent și rebel interpretat de DiCaprio, Hank, în drama regizată de Jerry Zaks, care îi avea în distribuție și pe Meryl Streep și Robert De Niro.

Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani, în California, a confirmat PEOPLE sâmbătă. „Nu sunt disponibile alte detalii în acest moment, iar familia sa a cerut respectarea intimității în aceste clipe de mare tristețe”, a transmis un purtător de cuvânt al actriței.

Pe lângă DiCaprio, numeroase alte vedete de top i-au adus un omagiu actriței legendare, inclusiv colegele sale din filmul The First Wives Club, Goldie Hawn și Bette Midler.

