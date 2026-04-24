Pe de altă parte, un fost analist CIA susține că, în timpul unei reuniuni de urgență la Casa Albă, Donald Trump ar fi încercat să acceseze codurile nucleare, dar ar fi fost blocat.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: „Președintele Trump susține că iranienii nu mai au cărți pe care să le joace, că nu le-a mai rămas nimic. Dar chiar serviciile de informații americane au raportat în Congres că Iranul păstrează încă 40% din arsenalul de drone de dinainte de război, care la un moment dat era estimat la sute de mii. Avea 3.000 de rachete la începutul crizei. Este confirmat că au pierdut 1.000. Se poate să mai fi pierdut 1.000. Dar este foarte posibil ca iranienii să mai dețină 1.000 de rachete, sau chiar mai multe”.

Pe de altă parte, un fost analist CIA a susținut, în cadrul popularului program de pe YouTube "Judging Freedom", că în timpul unei reuniuni de urgență - sâmbăta trecută - Trump ar fi încercat să acceseze codurile nucleare.

Larry Johnson, fost analist CIA: „Un raport provenit din acea întâlnire de la Casa Albă spune că Trump a vrut să folosească codurile nucleare, iar generalul Dan Caine s-a ridicat și a spus "Nu", invocând, ca să spunem așa, prerogativele sale de șef al armatei. Se pare că a fost atunci o confruntare destul de aprinsă. Se întâmplă lucruri foarte bizare la Washington”.

Aceste afirmații - însă neconfirmate din alte surse - vin pe fondul unor îngrijorări tot mai mari legate de comportamentul imprevizibil al președintelui american, atât la declarații publice cât și în mesajele de pe rețeaua sa de comunicare.

CNN a raportat că Dan Caine, Pete Hegseth și alți oficiali de rang înalt au fost fotografiați sosind la Casa Albă, sâmbătă, în ziua reuniunii. În același podcast a fost prezentată această fotografie cu generalul Caine, plecând de la Casa Albă. Părea abătut, cu capul plecat... Însă ideea că Dan Caine l-ar fi „blocat" pe Trump contrazice realitatea lanțului de comandă, deoarece, din punct de vedere tehnic, nimeni nu poate anula decizia președintelui.

Totuși, sunt unele relatări despre opinii contradictorii între Caine și Trump. Președintele american susținea, în februarie, că generalul Caine crede că o acțiune militară împotriva Iranului ar putea fi "ușor câștigată". Însă, potrivit Washington Post nu acesta a fost sfatul oferit de Dan Caine la acel moment.

Wall Street Journal scrie de asemenea, că Trump a fost "exclus intenționat din Camera situațiilor de urgență" în timpul recentei operațiuni pentru salvarea piloților americani din Iran. Surse au dezvăluit că președintele se afla într-o stare atât de instabilă încât țipa la consilierii săi "timp de ore întregi", iar oficialii militari au decis să-i limiteze accesul, "considerând că nerăbdarea sa nu ar fi de ajutor".