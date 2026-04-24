Un sergent-major din trupele speciale a încasat peste 400.000 de dolari, iar acum este pus sub acuzare și riscă 60 de ani într-o închisoare federală.

Sergentul-major Gannon Ken Van Dyke a fost implicat direct în „planificarea și executarea” operațiunii Absolute Resolve — incursiunea forțelor speciale din 3 ianuarie asupra complexului lui Maduro din Caracas — și a avut acces la „informații sensibile, nepublicate și clasificate” despre operațiune, potrivit Departamentului de Justiție, arată New York Post.

Cu o săptămână înainte de raid, Van Dyke, în vârstă de 38 de ani, ar fi plasat pariuri în valoare de peste 33.000 de dolari pe Polymarket, o platformă de pariuri care permite utilizatorilor să parieze pe rezultatul unor evenimente viitoare. Evident a pariat pe Maduro și de acțiunea militară a SUA în Venezuela.

Se presupune că soldatul a obținut un profit de aproximativ 409.000 de dolari din pariuri și a luat măsuri pentru a-și ascunde identitatea și câștigurile, transferând veniturile obținute în mod ilegal în conturi străine de criptomonede.

Van Dyk se confruntă cu trei capete de acuzare pentru încălcarea Legii privind bursele de mărfuri, cu un cap de acuzare pentru fraudă electronică și de un cap de acuzare pentru o tranzacție monetară ilegală.

Dacă va fi condamnat, militarul riscă o pedeapsă maximă de 60 de ani de închisoare

Acuzațiile au fost formulate de Parchetul Statelor Unite din Districtul Sudic al New Yorkului

„Piețele de predicții nu sunt un refugiu pentru utilizarea informațiilor confidențiale sau clasificate obținute în mod ilegal în scopul obținerii de beneficii personale”, a declarat procurorul federal Jay Clayton într-un comunicat. „Inculpatul ar fi încălcat încrederea acordată de Guvernul Statelor Unite prin utilizarea informațiilor clasificate despre o operațiune militară sensibilă pentru a paria pe momentul și rezultatul aceleiași operațiuni, totul pentru a obține profit.”

Acesta este un caz clar de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate și este ilegal conform legii federale, arată sursa citată. Procurorul general interimar Todd Blanche a menționat că, deși „accesul pe scară largă la piețele de predicție este un fenomen relativ nou … legile federale care protejează informațiile de securitate națională se aplică în totalitate.”

Reacția oficială a FBI

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că arestarea lui Van Dyke „demonstrează clar că nimeni nu este mai presus de lege”.

„Orice persoană care deține autorizație de acces și care intenționează să-și valorifice accesul și cunoștințele în scopul obținerii de câștiguri personale va fi trasă la răspundere”, a avertizat Patel.

Polymarket, cu sediul în Manhattan, a declarat că a cooperat cu ancheta Departamentului de Justiție în cazul lui Van Dyke.

„Luna trecută, am publicat regulile noastre îmbunătățite privind integritatea pieței pentru a combate tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate”, a scris compania pe X. „Când am identificat un utilizator care tranzacționa pe baza unor informații guvernamentale clasificate, am sesizat Departamentul de Justiție și am cooperat cu ancheta acestora„Tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate nu au ce căuta pe Polymarket. Arestarea de astăzi este dovada că sistemul funcționează.”

Implicarea lui Van Dyke în planificarea și executarea raidului împotriva lui Maduro, în cadrul căruia a fost capturată și soția dictatorului detronat, Cilia Flores, a început pe 8 decembrie 2025, potrivit procurorilor, în timp ce acesta era staționat la Fort Bragg în Fayetteville, Carolina de Nord.

Baza militară găzduiește divizii de elită ale Armatei, inclusiv Divizia 82 Aeropurtată, Corpul XVIII Aeropurtat, Comandamentul Operațiunilor Speciale și Comandamentul Comun al Operațiunilor Speciale (JSOC).

Cum a plasat pariurile

Van Dyke semnase acorduri de confidențialitate legate de „Operațiunile din Emisfera Vestică” planificate la bază, promițând să „nu divulge, publice sau dezvăluie niciodată, prin scris, cuvinte, comportament sau în alt mod... orice informație clasificată sau sensibilă”, potrivit actului de acuzare.

Rolul său în cadrul operațiunii „Absolute Resolve” a continuat cel puțin până pe 6 ianuarie.

Procurorii susțin că, în jurul datei de 26 decembrie 2025, Van Dyke a folosit un serviciu de rețea privată virtuală (VPN) pentru a-și crea un cont pe Polymarket, astfel încât să pară că plasa pariuri dintr-o țară străină.

Între 27 decembrie și 2 ianuarie, Van Dyke ar fi plasat aproximativ 13 pariuri pe propuneri binare legate de Maduro și Venezuela — adoptând poziția „DA” în privința „Forțelor SUA în Venezuela . . . până la 31 ianuarie 2026”; „Maduro va fi înlăturat până la . . . 31 ianuarie 2026”; „Vor invada SUA Venezuela până la... 31 ianuarie” și „Trump invocă puterile de război împotriva Venezuelei până la... 31 ianuarie”.

Din cei aproximativ 33.000 de dolari pe care Van Dyke i-ar fi pariat, aproximativ 26.000 de dolari au fost plasați în dimineața zilei de 2 ianuarie – cu câteva ore înainte de raidul secret din zori, din 3 ianuarie, în urma căruia șapte membri ai armatei SUA au fost răniți.

Van Dyke ar fi evitat pierderile din pariurile conform cărora președintele Trump ar „invada” Venezuela sau ar invoca „puterile de război împotriva Venezuelei” prin vânzarea poziției sale înainte ca acestea să se rezolve.

Ce a spus Donald Trump despre pariurile ilegale

Actul de acuzare menționează că, la aproximativ o oră după ce Trump a anunțat capturarea lui Maduro, o fotografie cu Van Dyke în uniformă militară și ținând o pușcă „pe ceea ce pare a fi puntea unei nave pe mare” a fost încărcată pe contul său Google.

Van Dyke și-a lichidat contul de la Polymarket, inclusiv câștigurile ilegale în valoare de 409.000 de dolari, la scurt timp după descinderea poliției și a ascuns banii într-un „seif” străin de criptomonede, potrivit procurorilor. Rechizitoriul susține că, ulterior, el a transferat fondurile într-un cont de la o platformă de schimb de criptomonede și apoi într-un cont de brokeraj.

Marți, anchetatorii au descoperit că contul de brokeraj conținea aproximativ 415.000 de dolari „reprezentând venituri care pot fi urmărite până la tranzacțiile lui Van Dyke pe Polymarket.

Întrebat despre arestarea soldatului, Trump a indicat că nu îi place conceptul piețelor predictive. „Întreaga lume, din păcate, a devenit oarecum un cazinou. Niciodată nu am fost un mare susținător al acestui concept, nu îmi place din punct de vedere conceptual”, a spus președintele.