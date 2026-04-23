Joi, ministrul demisionar al Transporturilor a fost oprit pe holurile Parlamentului de jurnaliști și întrebat despre plecarea lui și despre creșterea prețurilor la metrou. „Nu am detonat nicio bombă, știți că ministerul nu conduce Metrorexul, Metrorex este condus de Consiliul de Administrație, a fost o propunere a Consiliului de Administrație, au urmat toți pașii procedurali, mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, cum tot au obișnuit unii să ne acuze că facem tot felul de chestii să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creștere a prețului pe călătorie până acum, energia eletrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorexului, e o decizie pe care și-au asumat-o cei din conducere”, a răspuns el.

Miniștrii PSD și-au dat demisia din guvernul condus de Ilie Bolojan. Ei nu au participat la şedinţa Executivului, care a avut loc de la ora 11:00, la Palatul Victoria. PSD anunță că e gata să participe la formarea unui nou cabinet pro-european. Întrebat dacă regretă că a trebuit să își dea demisia, Șerban a declarat: „A fost o decizie politică. Nu regret, nu îmi pare bine”.

Până și Comisia Europeană încurajează, în contextul crizei petrolului, al scumpirilor și al conflictului din Orientul Mijlociu, măsuri menite să facă transportul public mai accesibil. Printre principalele propuneri se numără abonamentele la preț redus, gratuitățile pentru persoanele din categorii vulnerabile și plafonarea tarifelor.

Cât vor costa abonamentele la metrou

Călătoria cu metroul se va scumpi cu 40%, ajungând să coste 7 lei, în loc de 5 lei de la 1 mai, după ce propunerea Consiliului de Administraţie al Metrorex a fost aprobată miercuri de Ministerul Transporturilor. Abonamentul lunar va costa 140 de lei, față de 100 de lei în prezent, iar cartela valabilă 24 de ore va ajunge la 18 lei, de la 9 lei. Totodată, abonamentul de 24 de ore va crește de la 12 la 18 lei, cel săptămânal de la 45 la 60 de lei, abonamentul pe 6 luni de la 500 la 700 de lei, iar cel anual de la 900 la 1.300 de lei. Elevii şi studenţii vor beneficia în continuare de gratuitate, respectiv reducerea de 90%.

Ultima majorare a tarifului pentru o călătorie cu metroul a avut loc la începutul anului trecut, atunci când prețul unei călătorii a crescut semnificativ, de la 3 lei la 5 lei.

În paralel, cei care stau în Capitală s-ar putea să mai aibă de-a face cu o altă scumpire a transportului public. La începutul anului, pe ordinea de zi a Consiliului General s-a aflat un proiect pentru creșterea tarifului STB cu 66 de procente. Adică, pentru o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul, un pasager ar fi plătit 5 lei, în loc de 3 lei. La acel moment proiectul a picat la vot, însă ar putea fi propus din nou la următoarele şedinţe de consiliu.