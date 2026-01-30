„Mă gândesc la toată suferința lor și la modul în care viețile lor sunt distruse sub ochii noștri. Aș dori să dedic câteva secunde unui subiect care îmi este deosebit de drag, care este important pentru mulți oameni din întreaga lume și, mai ales, în America în acest moment”, a spus Lady Gaga pe scenă, după cum o demonstrează numeroasele videoclipuri ale concertului difuzate pe rețelele de socializare.

Mesaj pentru cei afectați de frică și nesiguranță

„În câteva zile mă întorc acasă și am inima grea când mă gândesc la oamenii, copiii și familiile din toată America care sunt ținta nemiloasă a ICE”, a adăugat artista, care a dedicat piesa pe care o interpreta „tuturor celor care suferă, tuturor celor care se simt singuri și neputincioși, tuturor celor care au pierdut o persoană dragă și trec printr-o perioadă dificilă”.

Apel la solidaritate și responsabilitate

Cântăreața a transmis un gând „tuturor celor care trăiesc în frică și caută răspunsuri, așa cum ar trebui să facem cu toții”. „Când comunități întregi își pierd sentimentul de securitate și apartenență, asta ne distruge pe toți”, a adăugat ea. „Trebuie să regăsim securitatea, pacea și responsabilitatea.”

„Sper că liderii noștri ne aud, pe noi, cei care vă cerem să schimbați rapid cursul și să aveți milă de toți cetățenii țării noastre”, a mai spus Lady Gaga, care își dorește, prin intermediul cântecelor sale, „să aducă puțină speranță”.

Concerte în Japonia și continuarea turneului mondial

Această seară a marcat unul dintre cele patru concerte susținute de Lady Gaga în Japonia. La Tokyo, artista a cântat în cadrul turneului mondial The Mayhem Ball, după ce a susținut două concerte la Osaka, pe 21 și 22 ianuarie.

În continuare, Lady Gaga urmează să se întoarcă în Statele Unite, unde va începe seria concertelor americane cu un spectacol la Glendale, California, pe 14 februarie. Turneul din SUA se va încheia la New York, pe 13 aprilie.

