K-pop-ul ar putea fi, de asemenea, premiat datorită filmului de animație Netflix „KPop Demon Hunters”, un succes mondial al cărui hit „Golden” se numără printre favoriții la categoria piesa anului.

Marele câștigător de anul trecut, cu cinci premii pentru hitul său „Not Like Us”, Kendrick Lamar, în vârstă de 38 de ani și cu 22 de premii Grammy la activ, se află în fruntea nominalizărilor, cu nouă selecții.

Fără îndoială, obiectivul său va fi să câștige pentru prima dată premiul suprem pentru albumul anului, cu „GNX”.

Primul artist hip-hop premiat cu Pulitzer, californianul nu ar refuza nici un premiu pentru piesa sau înregistrarea anului „Luther”, realizată alături de cântăreața de R&B SZA.

Lady Gaga (șapte nominalizări pentru „Mayhem” și single-ul „Abracadabra”) și Bad Bunny (șase pentru „Debí Tirar Más Fotos” și piesa „DtMF”) sunt, de asemenea, prezenți în cele trei categorii principale. Și pentru ei, câștigarea premiului pentru albumul anului ar fi o premieră.

„Influența culturilor latino-americane”

În turneu pentru a-și promova al șaselea album, Bad Bunny va fi vedeta spectacolului din pauza Super Bowl (finala campionatului american de fotbal american) din 8 februarie, la o săptămână după Grammy, la fel cum a fost Kendrick Lamar anul trecut.

Triumful său „ar demonstra și mai mult influența crescândă a culturilor latino-americane în Statele Unite”, comentează Lauron Kehrer, muzicolog, pentru AFP.

Benito Antonio Martínez Ocasio, care cântă în spaniolă, acordă o mare importanță ritmurilor tradiționale portoricane și evocă colonizarea insulei sale natale, aflată sub jurisdicția Statelor Unite din 1898.

Artistul a petrecut trei luni în Puerto Rico anul trecut, stimulând economia locală.

Angajat în favoarea persoanelor LGBT+, el se opune, de asemenea, politicii migratorii a lui Donald Trump și a declarat că turneul său nu va trece prin Statele Unite, pentru a-și proteja spectatorii de poliția de imigrare.

Unul dintre albumele anterioare ale lui Bad Bunny, „Un verano sin ti” (2022), este primul album în limba spaniolă care a concurat pentru titlul de albumul anului.

Lady Gaga, în vârstă de 39 de ani, a revenit la electropopul din debutul său cu „Mayhem”, cu o estetică gotică chic, susținută de un turneu spectaculos.

Newyorkeza a câștigat deja 14 premii Grammy, printre care înregistrarea și piesa anului în 2019 pentru „Shallow”, coloana sonoră a filmului „A Star Is Born”, în care interpretează rolul unei cântărețe fără bani care devine vedetă. Acest titlu i-a adus și un Oscar.

Adaptare la „climatul” industriei muzicale

Sunt, de asemenea, în cursa pentru albumul anului Justin Bieber („Swag”) și noua vedetă pop Sabrina Carpenter („Man’s Best Friend”).

R&B-ul revine în grațiile publicului cu Leon Thomas (selectat pentru albumul și revelația anului) și Olivia Dean (printre revelații).

„APT.” de ROSÉ și Bruno Mars, „Wildflower” de Billie Eilish, „The Subway” de Chappell Roan și „Anxiety” de Doechii concurează pentru titlul de piesa sau înregistrarea anului, care recompensează atât compoziția, cât și producția pieselor.

Pentru Lauron Kehrer, prezența rapului, reggaetonului sau K-popului în principalele categorii ale premiilor Grammy reflectă adaptarea acestora la „climatul” industriei muzicale, mai degrabă decât dorința de a „impulsiona o schimbare”.

Recording Academy, care acordă premiile, a integrat 3.800 de noi membri, cu obiectivul de a „reflecta vitalitatea peisajului muzical diversificat de astăzi”, potrivit directorului său, Harvey Mason Jr.

Jumătate dintre aceștia au vârsta de 39 de ani sau mai puțin, iar 58% sunt persoane de culoare. Au fost solicitați și membri ai Latin Recording Academy, care premiază muzica latină.

Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, prezentată din Los Angeles de comediantul Trevor Noah, va începe duminică la ora locală 17:00 (luni, la ora 01:00 GMT), însă majoritatea celor 95 de premii vor fi acordate mai devreme, în cursul după-amiezii.

