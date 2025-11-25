Lady Gaga, plină de eleganță pe străzile din Paris. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Lady Gaga a emanat eleganță într-un costum verde din satin, în timp ce a luat cina la Paris înaintea ultimului concert european din turneul Mayhem Ball.

Cântăreața, în vârstă de 39 de ani, a fost în capitala franceză înaintea concertului ei final de la Accor Arena, care este ultima oprire din segmentul european al turneului, înainte de a zbura în Australia, potrivit Daily Mail.

Gaga a arătat senzațional în timp ce a fost văzută ieșind din restaurantul Laurent, purtând un costum verde mentă semnat Tom Ford, asortat cu un sutien din plasă foarte sumar și o pereche de ochelari de soare.

De asemenea, a renunțat la părul ei blond platinat obișnuit, în favoarea unei peruci negre, lungi și de mare impact.

