Lady Gaga, plină de eleganță pe străzile din Paris. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
25-11-2025 | 08:25
Lady Gaga
Getty

Lady Gaga a emanat eleganță într-un costum verde din satin, în timp ce a luat cina la Paris înaintea ultimului concert european din turneul Mayhem Ball.

autor
Ioana Andreescu

Cântăreața, în vârstă de 39 de ani, a fost în capitala franceză înaintea concertului ei final de la Accor Arena, care este ultima oprire din segmentul european al turneului, înainte de a zbura în Australia, potrivit Daily Mail.

Gaga a arătat senzațional în timp ce a fost văzută ieșind din restaurantul Laurent, purtând un costum verde mentă semnat Tom Ford, asortat cu un sutien din plasă foarte sumar și o pereche de ochelari de soare.

De asemenea, a renunțat la părul ei blond platinat obișnuit, în favoarea unei peruci negre, lungi și de mare impact.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE

Sursa: Daily Mail

Etichete: paris, lady gaga, tinuta,

Dată publicare: 25-11-2025 08:25

Citește și...
Lady Gaga a vorbit despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat: „Nu credeam că voi reuşi să trec peste”
Stiri Mondene
Lady Gaga a vorbit despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat: „Nu credeam că voi reuşi să trec peste”

Lady Gaga dezvăluie că a filmat „A Star Is Born” în timp ce urma un tratament cu litiu, vorbind deschis despre perioada dificilă marcată de probleme de sănătate mintală.

Rapperul Kendrick Lamar a primit cele mai multe nominalizări la premiile Grammy 2026. Lista completă
Stiri Mondene
Rapperul Kendrick Lamar a primit cele mai multe nominalizări la premiile Grammy 2026. Lista completă

Rapperul Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizări - nouă - la premiile Grammy 2026, devansând-o pe vedeta pop Lady Gaga, care a obţinut şapte nominalizări.

Scandal la New York. Companie care produce pentru Disney și Lady Gaga, acuzată de urmărirea biometrică forțată a angajaților
Stiri externe
Scandal la New York. Companie care produce pentru Disney și Lady Gaga, acuzată de urmărirea biometrică forțată a angajaților

O companie de confecții din New York forțează lucrătorii să se supună unor scanări de recunoaștere facială pentru accesul în clădire, scandalizând personalul care a calificat mandatul drept "invaziv".

