„Partidul S.O.S. România depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR condus de Ilie Bolojan, zis „sărăcie”. Acum vedem dacă semnează partidele pentru moțiune. Ne-am săturat de minciunile partidelor care mimează patriotismul. Nu vreți niciunul să formulați moțiunea? O facem noi, voi semnați-o! Adevărul ne va elibera. Totul pentru România”, a scris Șoșoacă, joi, pe Facebook.

Este, așadar, al treilea grup parmalentar care a anunțat că va face acest demers, după AUR și PSD.

La Parlament sunt negocieri pentru o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Totodată, Sorin Grindeanu s-a întâlnit la birou cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor.

Se fac calcule pentru o moțiune de cenzură pe care Partidul Social Democrat să o depună după 1 mai pentru a da jos guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD caută sprijin, fie la putere, din PNL, într-o tabără care să-l trădeze pe Ilie Bolojan, fie în opoziție. La AUR, ceva mai devreme, tocmai și-a terminat discursul George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, care spune că nu crede într-o moțiune depusă de PSD, dar partidul său va vota orice demers inițiat de vreun partid împotriva guvernului Bolojan. El cere și garanții, cum ar fi alegeri anticipate sau reducerea numărului de parlamentari la 300.

În paralel, Ilie Bolojan poartă discuții cu colegii din coaliția de guvernare, cei care i-au mai rămas alături. Ceva mai devreme s-a întâlnit cu reprezentanții minorităților, în frunte cu Varujan Pambuccian. Acum, în câteva momente, urmează să înceapă o întâlnire între Ilie Bolojan și președintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a încerca să obțină sprijin pentru un guvern minoritar. Un guvern minoritar, din care însă UDMR, din declarațiile făcute în zilele precedente, nu vrea să facă parte, pentru că asta ar însemna să fie la degetul mic al opoziției în care ar urma să treacă PSD, alături de AUR. Kelemen Hunor a fost mai devreme și în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Deocamdată nu știm ce s-a discutat. Ce au discutat cei doi nu a dorit să ne dezvăluie niciun amănunt președintele UDMR.

Miercuri au venit și reprezentanții sindicatelor și urmează să ajungă și cei ai patronatelor la biroul lui Sorin Grindeanu. Liderii sindicaliști cereau un guvern cu puteri depline, care să reducă din deficitul bugetar și din această criză economico-socială prin care România trece în aceste zile”.

Șoșoacă, aproape să rămână fără imunitate parlamentară

Între timp, imunitatea parlamentară a eurodeputatei Diana Șoșoacă va fi hotărâtă de plenul Parlamentului European, după un raport în favoarea ridicării acesteia.

Europarlamentarii au stabilit, la voturile pe comisii, ridicarea imunității parlamentare pentru Diana Șoșoacă. Au fost 17 voturi „pentru”. Niciunul „împotrivă” și o abținere.

Parchetul Instanței Supreme a solicitat ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru a o cerceta într-un dosar penal, în septembrie 2025

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale” se arată într-un comunicat al instituției. Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată este europarlamentarul SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă.