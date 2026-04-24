Cod galben de vânt puternic în 21 de județe. Care sunt zonele afectate de atenționarea meteo | HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pe parcursul acestei zile în zone din 21 de judeţe.

Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 10:00 - 21:00, în nordul, estul şi sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei şi vestul Olteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 - 65 km/h. De asemenea, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, rafalele vor atinge 70 - 90 km/h.

Judeţele vizate de atenţionarea Cod galben sunt: Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea.

ANM precizează că intensificări temporare ale vântului se vor semnala şi în restul teritoriului, cu viteze în general de 40 - 45 km/h. 

Sursa: Agerpres

