Pentru rolul Samanthei Jones, a câștigat un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 2003 și alte trei nominalizări. Succesul său din „Sex and the City” i-a adus, de asemenea, două premii Screen Actors Guild și cinci nominalizări la premiile Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie, arată www.biographies.net, citează Agerpres.

Născută la 21 august 1956, actrița este renumită pentru cariera sa diversă în film, teatru și televiziune. A început devreme, semnând un contract cinematografic cu Otto Preminger înainte de a absolvi liceul în 1972. Și-a continuat pregătirea la Academia de Muzică și Artă Dramatică din Londra.

O carieră în film, teatru și televiziune

Printre rolurile sale teatrale se numără cele de pe Broadway, alături de Sir Ian McKellen, și în piesa apreciată a lui David Mamet, „The Cryptogram”, menționează www.themoviedb.org. Pe micul ecran, a jucat în adaptări precum „The Heidi Chronicles” și „Wild Palms” de Oliver Stone, alături de numeroase alte filme de succes. Cattrall este, de asemenea, o autoare de bestselleruri.

A interpretat rolul Samanthei Jones și în filmele de lungmetraj „Totul despre sex” (2008) și „Totul despre sex 2” (2010). A jucat în pelicula „Meet Monica Velour” (2010), urmată de „Producing Parker” (2009-2011), „Sensitive Skin” (2014-2016), „Modus” (2017), „Tell Me a Story” (2018-2019), „Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans” (2019), „Filthy Rich” (2020).

Revenirea în rolul Samanthei Jones

În iunie 2023, site-ul Variety.com anunța revenirea actriței în rolul Samanthei Jones, care a făcut-o celebră, la finalul sezonului 2 din „And Just Like That...”, continuarea serialului de succes „Sex and the City” de pe HBO. Îndrăgita actriță a apărut însă doar într-o singură scenă. Cattrall a filmat la New York dialogul în care apărea, fără să le vadă sau să discute cu celelalte vedete ale serialului sau cu regizorul „And Just Like That...”, Michael Patrick King. Cattrall anunțase public în 2016 că nu o va mai interpreta pe Samantha, considerând că scenariul pentru un al treilea film propus nu îi face dreptate personajului său. Chiar dacă a fost scurtă, revenirea Samanthei în „And Just Like That...” i-a încântat pe fanii serialului.

Cele mai recente producții în care o putem vedea pe Kim Cattrall sunt serialele TV „Central Intelligence” (2024-2025) și „Sofatalks” (2026).