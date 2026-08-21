Moscova a solicitat anterior un scrutin în Ucraina ca una dintre condițiile pentru negocierile de pace, scrie news.ro.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele rus Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că în Ucraina trebuie organizate alegeri și că, în lipsa unui astfel de scrutin, Volodimir Zelenski nu ar avea legitimitatea necesară pentru a negocia direct cu Rusia.

„Regimul de la Kiev şi această arenă cvasi-politică a regimului de la Kiev sunt extrem de eterogene. Putem observa că mulţi dintre cei de acolo încearcă, în mod firesc, să profite de situaţia de criză. Unii invocă democraţia şi normele democratice. Alţii nici măcar nu încearcă să facă acest lucru. Dar, de jure, situaţia este exact aşa cum a afirmat în repetate rânduri preşedintele Putin”, a comentat Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Fost ministru ucrainean: Este nevoie de alegeri

Fostul ministru al apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat marți că organizarea alegerilor este necesară, argumentând că țara se confruntă cu o „criză sistemică de guvernare” provocată de corupție.

Apelul reprezintă cea mai importantă provocare internă cu care s-ar confrunta președintele Volodimir Zelenski de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Guvernul ucrainean susține de mult timp că alegerile nu pot fi organizate atât timp cât în țară este în vigoare legea marțială, iar Ucraina își apără teritoriul în fața invaziei ruse.