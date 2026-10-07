Aceste proiecte, în Muhos şi Kajaani, în nord-vestul ţării, fac parte dintr-o investiţie de 13 miliarde de euro în Finlanda, cea mai mare investiţie individuală a companiei americane în Europa în domeniul inteligenţei artificiale, scrie Agerpres.

În timpul unei vizite a AFP de săptămâna trecută la Muhos, o jurnalistă a observat excavatoare mişcându-se în jurul şantierului.

În faţa fermei unuia dintre locuitorii intervievaţi, pădurea care se afla pe terenul achiziţionat de Google dispăruse deja. Dar agenţia finlandeză de monitorizare a mediului intenţionează să oprească - cel puţin temporar - construcţia.

Ea a cerut ca "toate măsurile pregătitoare care ar putea modifica semnificativ mediul în legătură cu proiectele planificate de centre de date de la Muhos şi Kajaani" să fie suspendate.

Agenţia a deschis o anchetă, suspectând Tuike Finland, o companie care reprezintă Google, că a defrişat peste 300 de hectare de pădure în Muhos fără a efectua mai întâi evaluarea obligatorie a impactului asupra mediului.

Dacă Tuike Finland nu se conformează acestei solicitări, autoritatea "are în vedere luarea de măsuri coercitive".

"Înţelegem preocupările exprimate şi recunoaştem că, în acest caz specific, nu ne-am ridicat la înălţimea propriilor standarde, înalte", a recunoscut Sondre Ronander, purtător de cuvânt al Google, într-un mesaj către AFP. "Vom studia constatările agenţiei şi vom urma recomandările acesteia", a adăugat el.

Gigantul american intenţionează să dezvolte acest tip de infrastructură în alte două municipalităţi, Vaala şi Hamina, unde compania operează deja un centru de date.

Datorită unui climat răcoros, a energiei electrice relativ stabile şi ieftine, generată în mare parte de energie nucleară, şi a unei capacităţi extinse de energie eoliană şi hidroelectrică, Finlanda a cunoscut recent o creştere bruscă a investiţiilor în centre de date.

În timp ce zeci de astfel de centre mari consumatoare de energie sunt în prezent în construcţie şi multe altele sunt în curs de dezvoltare, în special de către Microsoft şi TikTok, incertitudinile legate de preţurile energiei, capacitatea reţelei şi impactul asupra mediului au stârnit o dezbatere publică aprinsă în ţară.

O petiţie a cetăţenilor care solicită reglementări mai stricte privind utilizarea energiei în centrele de date şi consecinţele acestora asupra mediului a strâns aproape 84.000 de semnături.

Ea urmează acum să fie dezbătută în Parlament.