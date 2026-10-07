Reprezentanţii statelor UE au discutat deja această propunere în cadrul unei reuniuni care s-a desfăşurat miercuri dimineaţa, au adăugat diplomaţii, scrie Agerpres.

Creşterea bruscă a preţurilor la motorină a transformat acest combustibil, esenţial pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură şi industrie, într-o problemă politică şi economică la nivel mondial. Războaiele din Iran şi Ucraina au limitat exporturile şi au afectat rafinăriile, contribuind astfel la majorarea preţurilor.

Statele grupul G7 au convenit săptămâna trecută să pună pe piaţă 100 de milioane de barili de ţiţei şi motorină din rezervele strategice, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat unele ţări europene că, în cazul în care nu vor elibera cantităţi mai mari de motorină, SUA vor interzice exporturile acestui combustibil.

Grupul G7 include SUA, Marea Britanie, Japonia şi Canada, alături de Franţa, Germania şi Italia.

Potrivit Reuters, deocamdată nu este clar dacă acordul G7 presupune eliberarea cotei rămase dintr-un volum total de 400 de milioane de barili, a cărui eliberare fusese coordonată de AIE şi asumată de statele membre în luna martie, sau dacă implică suplimentarea acestor cantităţi.

Ministerul german al Economiei a anunţat că lucrează la aprobarea accesării rezervelor energetice şi că va participa la punerea pe piaţă a volumelor stabilite deja de AIE în luna martie.

Decizia luată în martie, determinată de conflictul din Iran, a reprezentat cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istorie.

Agenţia Internaţională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizaţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.