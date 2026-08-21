Constatarea riscă să extindă scandalul mai amplu privind subvențiile agricole din Grecia. Analiza scoate la iveală neconcordanțe între efectivele naționale de bovine, aflate în scădere potrivit ELSTAT, institutul de statistică al Greciei, și subvențiile înregistrate de Ministerul grec al Agriculturii, potrivit News.ro.

Scandalurile recente din agricultură au determinat guvernul de la Atena să promită reforme și intensificarea controalelor în sector. „Creșterea animalelor în Grecia deschide o nouă pagină”, a declarat ministrul Agriculturii, Margaritis Schinas, la o conferință de presă în iunie. „Își îndeplinește angajamentele față de UE și intră într-o nouă eră în sectorul agricol – una guvernată de reguli, transparență și credibilitate.”

Însă discrepanțele dintre date sugerează că mai este mult de făcut înainte ca guvernul să dispună de suficiente informații pentru a ține problema sub control.

Pentru 2024, datele Ministerului Agriculturii arată că autoritățile elene au plătit subvenții UE pentru aproximativ 260.000 de vaci aflate în lactație, potrivit cifrelor citate de o publicație agricolă din Grecia și confirmate de POLITICO împreună cu Ministerul Agriculturii.

Întrucât o vacă aflată în lactație produce, în general, un vițel pe an, aceste animale ar fi trebuit să adauge aproximativ același număr de viței la efectivul național. Datele Ministerului Agriculturii mai arată că, în cursul anului 2024, aproximativ 70.000 de bovine au fost sacrificate pentru carne, acestea fiind, de asemenea, eligibile pentru subvenții.

Grecia nu publică date complete privind bovinele eliminate din efective din cauza vârstei, a scăderii productivității sau a bolilor. Însă trei crescători greci de bovine au declarat pentru POLITICO că astfel de eliminări reprezintă aproximativ 20% din efectiv în fiecare an. Având în vedere că în Grecia existau aproximativ 600.000 de bovine în 2024, potrivit ELSTAT, acest lucru ar însemna o reducere cu aproximativ 120.000 de animale.

Coroborată cu datele privind subvențiile, această estimare sugerează că efectivul național ar fi trebuit să crească în acel an cu aproximativ 70.000 de animale.

În schimb, datele compilate de ELSTAT prin anchete anuale arată că efectivul național este în scădere: de la aproximativ 640.000 de bovine în 2023 la 600.000 în 2024 și apoi la 520.000 în 2025, potrivit celor mai recente cifre, publicate în iunie.

Discrepanțe de milioane de animale în registrele oficiale

Discrepanța ar putea fi chiar mai mare, a declarat Nikos Dimopoulos, președintele Asociației Crescătorilor de Animale din Kavala. De exemplu, unele dintre animalele sacrificate ar fi putut fi importate și, prin urmare, nu ar fi fost scăzute din efectivul național. În majoritatea anilor, Grecia este importator net de bovine vii și exportă doar un număr redus de animale.

„Nu există supraveghere și nu putem avea o cifră exactă pentru că nu există date precise”, a declarat Dimopoulos. Autoritățile efectuează doar controale prin sondaj sau investigații în urma unor reclamații.

Discrepanțe similare apar și în registrele privind oile și caprele din Grecia. ELSTAT a raportat o populație de aproximativ 8,8 milioane de animale în 2025, în timp ce aproximativ 15,7 milioane figurau în Sistemul Integrat de Informații Veterinare al țării, o bază de date guvernamentală.

Doi oficiali ai Ministerului Agriculturii au declarat că ministerul nu este responsabil de administrarea registrelor privind efectivele de animale și se bazează pe datele furnizate de autoritățile locale. Potrivit experților, țara nu dispune de un registru sigur și fiabil pe baza căruia să poată fi plătite subvențiile pentru creșterea animalelor.

„Dacă nu realizăm un recensământ la nivel național al animalelor pentru a vedea ce avem în realitate, nu vom avea o imagine clară”, a declarat Dimopoulos.

Plângeri privind discrepanța dintre subvențiile înregistrate și dimensiunea oficială a efectivului național de bovine au fost depuse la Parchetul European (EPPO) de partidul de stânga Elas, recent înființat de fostul premier Alexis Tsipras, care și-a realizat propriul studiu asupra efectivelor de animale.

„Au fost trimise plângeri către EPPO”, a declarat Thomas Moschos, responsabilul partidului pentru politica agricolă. El a adăugat că Asociația Agricolă din Kastoria, organizație a micilor fermieri pe care o conduce, precum și alte asociații au sesizat deja autoritatea.

EPPO, care a refuzat să confirme dacă investighează această chestiune, instrumentează deja zeci de cazuri în care persoane ar fi primit fonduri agricole europene pentru pășuni pe care nu le dețineau și nici nu le închiriau sau pentru activități agricole pe care nu le-au desfășurat.

Parchetul European instrumentează zeci de cazuri

În iulie, Parchetul European a anunțat punerea sub acuzare a 22 de persoane, inclusiv patru parlamentari ai partidului de guvernământ Noua Democrație, în cadrul anchetei privind fraudele cu subvenții agricole. Procesele parlamentarilor vor începe la Atena în octombrie. Toți neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

Veterinari și funcționari ai OPEKEPE – agenția care era responsabilă anterior de distribuirea fondurilor agricole ale UE și care a fost desființată în urma scandalului subvențiilor – ar fi contribuit la umflarea artificială a efectivelor de animale din registre, potrivit unui document transmis de EPPO parlamentului grec prin care se solicita ridicarea imunității mai multor parlamentari.

Unul dintre dosarele EPPO în care este implicat un parlamentar al partidului Noua Democrație vizează presupusa plată a unor subvenții unui crescător pentru un număr de vaci mai mare decât cel pe care îl deținea în realitate.

Potrivit dosarului consultat de POLITICO, parlamentarul ar fi sunat un înalt funcționar al OPEKEPE pentru a face presiuni în vederea efectuării plății și ar fi afirmat că un medic veterinar modificase deja numărul animalelor crescătorului în baza oficială de date veterinare, majorând astfel subvenția pentru care acesta era eligibil. Cazul va fi judecat la 2 octombrie.

Scandalul a determinat guvernul să introducă noi măsuri de control, inclusiv un sistem electronic de identificare a oilor și caprelor prin intermediul unor capsule introduse în stomacul animalelor, cunoscute sub denumirea de bolusuri.

Sistemul urmează să fie testat în acest an în fermele cu peste 900 de animale, vizând aproximativ 700.000 de oi și capre, înainte de a fi extins în anii următori.

În martie, Grecia a prezentat autorităților UE un plan de acțiune care stabilește măsuri pentru prevenirea acordării nejustificate a fondurilor agricole.

Comisia Europeană a declarat că va colabora cu Grecia pentru a contribui la „îmbunătățirea în continuare a gestionării” subvențiilor agricole europene.

„Se înregistrează progrese importante”, a declarat în scris comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen. „Dar mai sunt încă lucruri de făcut.”