Lățimea este caracteristica ce diferențiază clar acest smartphone de restul produselor de pe piață, cel puțin până când și alți producători vor lansa dispozitive similare, potrivit News.ro.

Pura X View are un ecran cu aspectul imaginii de 16:9.5 și este primul smartphone care folosește acest aspect fără a fi pliabil.

O baterie de 7.000 mAh într-un smartphone foarte subțire

Ecranul are o rezoluție de 2.232 × 1.320 pixeli, cu o luminozitate maximă de 6.500 de niți. Acesta ocupă 96,1% din partea frontală, ramele care-l încadrează măsurând doar 1,05 milimetri.

Noul smartphone Huawei se remarcă și prin faptul că este foarte subțire, măsurând 6,68 de milimetri. Lățimea mai mare a permis producătorului să „strecoare” o baterie de 7.000 mAh într-un dispozitiv mai plat.

Huawei nu a comunicat toate detaliile tehnice ale smartphone-ului, astfel că nu se cunoaște exact ce specificații au cele trei camere din dotare.

Se știe însă că va fi disponibil în patru culori, cu 12 GB memorie RAM și până la 1 TB spațiu de stocare.

Detaliile tehnice complete și prețul vor fi făcute cunoscute peste o săptămână.