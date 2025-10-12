Kate Middleton, întâlnire emoționantă cu mamele din Oxford. Ce mesaj a transmis despre familie. FOTO

12-10-2025 | 12:03
Prințesa de Wales, Catherine, a mers la centrul Home-Start din Oxford, unde s-a jucat cu copiii, a discutat cu părinții și a vorbit despre importanța relațiilor de familie și a conexiunii reale, într-o lume dominată de ecrane.  

Mamele sprijinite de o organizație caritabilă din Oxford au declarat că a fost „o experiență uimitoare” să își împărtășească poveștile cu Catherine, Prințesa de Wales, potrivit BBC.

Catherine s-a jucat cu copiii mici și a discutat despre relațiile de familie cu părinții care frecventează centrul Home-Start din Oxford. 

Vizita a avut loc după ce prințesa a avertizat că utilizarea excesivă a telefoanelor inteligente și a ecranelor de computer creează o „epidemie de deconectare” care perturbă viața de familie. Pe lângă faptul că oferă un spațiu de joacă pentru copii, Home-Start asigură sprijin emoțional și practic pentru părinții care se confruntă cu dificultăți.

Declarațiile mamelor

Jasmine, care a vorbit cu prințesa în timpul vizitei, a spus că a fost „pur și simplu o experiență uimitoare” și că „e ușor să uiți că este o mamă la fel ca noi. Am putut să îi împărtășesc experiențele mele de părinte și a fost plăcut să vorbim despre cum Home-Start a reaprins o scânteie în mine.”

Catherine a lansat Royal Foundation Centre for Early Childhood în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și de a aduna dovezi de cercetare privind importanța primilor ani din viața unui copil. Într-un eseu publicat înaintea vizitei de joi, prințesa a scris: „Deși dispozitivele digitale promit să ne țină conectați, ele fac adesea contrariul.”

Telefoanele inteligente și gadgeturile au devenit o „distragere constantă, fragmentându-ne atenția” și subminând timpul petrecut în familie, a adăugat ea.

Sursa: BBC

