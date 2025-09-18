Kate Middleton, apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. FOTO

18-09-2025 | 08:45
Kate, Prințesa de Wales
Getty

Prințul William și soția sa, Kate, Prințesa de Wales, au participat miercuri seara la banchetul de stat organizat în onoarea președintelui Donald Trump, cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

Ioana Andreescu

William și Kate au pășit împreună în sala banchetului, înaintea lui Tiffany Trump, fiica președintelui, și a soțului acesteia, Michael Boulos, potrivit ABC.

Kate a purtat o rochie creată de designerul britanic Phillipa Lepley și celebra Tiara Lover's Knot, pe care a mai purtat-o și la alte banchete și evenimente de stat. Tiara, împodobită cu perle și diamante, a fost iubită în trecut de soacra ei, regretata Prințesă Diana, și a fost creată pentru bunica reginei Elisabeta a II-a, regina Mary, în 1914.

Ținuta Prințesei de Wales

La banchet, Kate a fost așezată lângă Donald Trump, care a participat la eveniment alături de soția sa, prima-doamnă Melania Trump. Președintele și prima-doamnă au intrat în sala banchetului alături de regele Charles al III-lea și regina Camilla. Mai devreme în aceeași zi, William și Kate i-au întâmpinat pe președinte și pe soția sa la sosirea la Castelul Windsor.

William, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cravată, și Kate, care purta o rochie de culoare vișinie și o pălărie asortată, au dat mâna cu președintele și prima-doamnă imediat după ce aceștia au coborât din Marine One și și-au început a doua vizită de stat în Regatul Unit.

Donald Trump este primul lider politic ales din timpurile moderne care a fost găzduit de două ori într-o vizită de stat de către un monarh britanic, fiind primit pentru prima dată în 2019 de bunica lui William, regretata regină Elisabeta a II-a.

Sursa: ABC

Margot Robbie a ales o nouă ținută îndrăzneață și seducătoare pentru turneul de promovare Big Bold Beautiful Journey, marți, când a părăsit hotelul Greenwich din cartierul Tribeca, Manhattan.

