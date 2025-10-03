Kate Middleton, apariție plină de eleganță și naturalețe în timpul vizitei la RAF Coningsby. GALERIE FOTO

Pe 2 octombrie, Prințesa de Wales, 43 de ani, a vizitat pentru prima dată baza aeriană RAF Coningsby de când a fost numită, în 2023, Comodor Onorific Regal al Forțelor Aeriene.

Soția Prințului William a atras atenția prin eleganța cu care a coborât scara unui avion militar purtând pantofi cu toc stiletto, potrivit People.

Într-un videoclip publicat de revista Hello!, Kate a fost surprinsă coborând grațios scările aeronavei Typhoon, folosită pentru misiuni de reacție rapidă. Înainte, ea urcase scara pentru a privi cabina de pilotaj.

Avioanele Typhoon sunt esențiale pentru apărarea spațiului aerian britanic, iar RAF Coningsby este una dintre cele două stații de reacție rapidă din Regatul Unit.

În timpul vizitei, Prințesa de Wales – sau Comodor Catherine, așa cum poate fi numită în noul său rol – a dezvăluit că fiul ei cel mic, Prințul Louis, visează să devină pilot de vânătoare. „O să le spun că durează opt ani și că este vorba de multă muncă”, a adăugat ea, făcând referire la cei trei copii ai săi: Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani).

Gesturile elegante ale lui Kate nu s-au oprit aici: la finalul vizitei, în timpul întâlnirii cu familiile personalului militar, prințesa s-a ghemuit spontan pentru a sta la nivelul ochilor copiilor, un moment care a fost apreciat pentru naturalețea și apropierea sa de oameni.

