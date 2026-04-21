Prințul și Prințesa de Wales s-au alăturat membrilor familiei regale britanice marți, 21 aprilie, pentru a comemora centenarul regretatei monarhe. Regina Elisabeta a murit în 2022, la vârsta de 96 de ani, după o domnie istorică de 70 de ani.

Prințul și Prințesa de Wales au participat la o recepție organizată la Palatul Buckingham, alături de cetățeni care și-au sărbătorit împlinirea a 100 de ani. Prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, a purtat o rochie mov și a accesorizat ținuta cu un colier cu semnificație specială, un omagiu adus bunicii prin alianță: un colier din trei șiraguri de perle. Potrivit Tatler, bijuteriile au aparținut anterior Reginei Elisabeta.

Regina Elisabeta a purtat acest colier în ultimul portret oficial realizat în timpul vieții sale, iar Prințesa Kate l-a purtat după moartea suveranei, inclusiv la o recepție de la Palatul Buckingham, înaintea funeraliilor.