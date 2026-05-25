În timpul anchetei, avocatul şi-a recunoscut faptele, iar procurorii au fost de acord să încheie cu acesta un acord de recunoaştere a vinovăţiei, care prevede aplicarea unei pedepse cu suspendare.

"La data de 20.05.2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a încheiat, în condiţiile art.478 şi următoarele din Codul de procedură penală, un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu un inculpat - persoană fizică, având calitatea de avocat în cadrul Baroului Bucureşti, fiindu-i stabilită acestuia pedeapsa principală de un an şi şase luni închisoare, suspendată sub supraveghere, pe un termen de doi ani, în considerarea săvârşirii unei infracţiuni de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", transmite, luni, Parchetul.

Pedeapsă complementară

Totodată, instanţa a decis şi o pedeapsă complementară, pe o perioadă de un an de zile, de la data rămânerii definitive a hotărârii, constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, arată procurorii.

"De asemenea, inculpatului i-a fost interzisă, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata şi în condiţiile prevăzute la art. 65 alin. 3 Cod penal, exercitarea aceloraşi drepturi menţionate mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art.65 alin.1 şi art.66 alin.1, lit.a),b) şi i) Cod penal", mai transmite Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti".

Procurorii explică faptul că avocatul respectiv a fost implicat în septembrie 2025 într-un accident auto, iar expertiza efectuată la INML a arătat că el consumase alcool şi canabis.

"La încheierea acordului a fost avută în vedere, ca situaţie de fapt, împrejurarea potrivit căreia la data de 01.09.2025, în jurul orelor 02:35, inculpatul a condus, pe raza municipiului Bucureşti, un autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive (respectiv, consecutiv unui consum de canabis), fiindu-i afectată capacitatea de a conduce autovehicule pe drumurile publice, astfel cum rezultă din conţinutul raportului de expertiză medico-legală întocmit, în cauză, de către INML "Mina Minovici", precum şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică superioară limitei de 0,80 g/l alcool pur în sânge, peste care o asemenea faptă constituie infracţiune, respectiv 2,65 g/l alcool pur în sânge, conform raportului de expertiză medico-legală întocmit de către INML "Mina Minovici", prilej cu care a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale", spune Parchetul.

Acordul încheiat între cele două părţi a fost trimis spre aprobare la Curtea de Apel Bucureşti.