Guvernul caută acum soluții, dar și parteneri pentru fabricile care s-ar deschide la noi, în colaborare cu marile firme producătoare de armament.

Acest program, spun specialiștii, ar trebui să creeze cadrul financiar de relansare a industriei naționale de apărare. România are termen limită până pe 31 mai ca responsabilii să semneze 21 de contracte. Întâi, acestea trebuie să fie aprobate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și ulterior votate în Parlament.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Dacă nu se semnează aceste contracte până la 31 mai, se pierd acești bani. Suntem contra cronometru, fiecare zi înseamnă creșterea gradului de risc ca ceva să se piardă, deja 2-3 zile înseamnă o situație destul de cuantificabilă privind riscul.

Ce și-a asumat România

În cadrul programului SAFE, România și-a asumat ca aproximativ 50% din valoarea contractelor să se întoarcă în economie – adică să producem armamentul la noi în țară, în parteneriat cu marile companii internaționale de profil – și negociază acum cu acești parteneri. Altfel, am împrumuta bani doar ca să cumpărăm din altă parte, la prețuri și dobânzi foarte mari.

Marți, autoritățile s-au întâlnit cu cei de la Lockheed Martin – gigantul american care produce avioanele F-16 – dar și cu Rheinmetall, unul dintre principalii furnizori europeni de muniție și vehicule blindate. Au fost prezenți și francezii de la Thales Group, o companie de top în sisteme de securitate și apărare.

Și reprezentanții Sig Sauer, care produce arme de asalt, au discutat recent cu mai multe companii private și de stat.

Irineu Darău, ministrul Economiei: Foarte multe companii serioase din Occident sunt interesate să producă aici. Noi suntem foarte hotărâți să setăm cadrul și contractele astfel încât fiecare ban din SAFE să fie atras și să însemne cât mai multă producție la nivel local.

Răzvan Opriș, reprezentant Thales Group: SAFE este o oportunitate să ajungem să contribuim mai mult în zona locală. Avem ingineri foarte buni.

Negocierile cu marii producători de armament sunt însă blocate de creșterile de prețuri generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Printre contractele afectate se numără transportoarele blindate Piranha 5, sistemele antiaeriene Skyranger, dar și vehiculele blindate Lynx.