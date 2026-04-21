Transmit că vor să dea prioritate creștinilor autentici, după mai multe incidente în care ar fi fost implicați conaționali turbulenți. Doar 10 vizitatori din țara noastră pe zi pot primi permisul de vizită în mănăstirile de acolo, așa că sute de turiști încă așteaptă să urce pe Sfântul Munte.

Un strigăt de ajutor primit de la un pelerin i-a alertat pe reprezentanții Episcopiei Maramureșului. Preoții au aflat că, pe lângă cele 6 grupuri organizate oficial de biserică, au mai plecat spre Muntele Athos mai mulți credincioși în vârstă, cu un preot în rol de ghid, dar fără știința sau binecuvântarea superiorilor ierarhici.

Pelerini blocați

Deși au plătit un avans pentru cazare în mănăstirile din Athos, pelerinii sunt blocați de câteva zile la poalele muntelui. Autoritățile locale le-au refuzat eliberarea așa-ziselor permise de vizitare, valabile 3 zile, pentru care oamenii plătesc câte 25 de euro.

Andrei POP, reprezentant al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului: Au intenționat să urce pe Sfântul Munte neavând viza și documentele necesare pentru a urca acolo, probabil neștiind sau nefiind pregătiți în acest sens. Episcopia îi va ajuta să obțină documentele necesare pentru a urca pe Sfântul Munte.

Recent, autoritățile locale au decis să filtreze drastic valul de turiști, iar sute de oaspeți români au fost opriți în călătoria lor spre mănăstirile din Athos.

Ioan Pădurariu, pelerin: Nu ne așteptam, eu am fost de atâtea ori! Oricum, gazdele de acolo au o atitudine mai urâcioasă față de români. Cu toate că cei mai mulți români sunt cei care îi și ajută, fac cumpărături, plus muncă!

Corespondent ȘtirileProTV: În jur de 70 de mii de români au ajuns anul trecut pe Muntele Athos, prin agenții și pe cont propriu. Nu au fost probleme de acces până în iunie, când conducerea administrativă a Muntelui Athos, adică Iera Koinotita – Sfânta Comunitate, a decis să limiteze numărul permiselor acordate românilor la 10 pe zi. Motivul: mai multe incidente, un grup de pelerini s-a intoxicat cu ciuperci, un pelerin s-a rătăcit pe munte și a trebuit scos cu elicopterul, iar petrecerile gălăgioase ținute de alți oaspeți au deranjat liniștea locului.

Costel Bîrleanu – director agenție: Ni s-a limitat accesul foarte drastic. Noi am avut grup în 20–25 aprilie, l-am anulat. Și este prima oară în 18 ani de când organizăm pelerinaje la Muntele Athos când nu am putut intra. Nu am putut obține «diamonitirion», viza. Am returnat banii, pentru că nici nu știm când vom putea intra.

Reprezentanții Bisericii îi sfătuiesc pe pelerini să nu părăsească România înainte să obțină vizele pentru Athos și să își rezerve cazarea. Mai mult decât atât, le transmit că nu au voie să mănânce carne pe Sfântul Munte, chiar dacă localurile recent deschise la baza de urcare vând preparate din carne, dar și alcool.