În platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, Anghel Damian și Codin Maticiuc au vorbit deschis despre demersul din spatele unuia dintre cele mai complexe proiecte documentare recente din România.

„Ne-am axat pe fața nevăzută a lucrurilor”

Pentru Anghel Damian, „Cămătarii” nu este doar o poveste despre un subiect intens mediatizat, ci o încercare de a merge în profunzime, dincolo de imaginea publică deja cunoscută: „Ne-am axat fix pe fața nevăzută a lucrurilor. A fost o încercare de a ne uita în trecutul nostru recent sau mai puțin recent și de a înțelege cum au apărut și cum s-a dezvoltat acest fenomen al criminalității organizate.”

Proiectul pornește de la mitul clanului Cămătaru și îl „descompune” pe perioade istorice, din anii ’60 până în prezent, urmărind evoluția unor mecanisme sociale, economice și instituționale.

O radiografie a unei lumi complexe

Un element esențial al documentarului este accesul extins la surse și perspective multiple – de la zona interlopă până la autorități.

„Accesul pe care noi l-am avut cumva de ambele părți… a fost nemaiîntâlnit în lume”, a explicat Anghel Damian, subliniind prezența mărturiilor din partea polițiștilor, procurorilor și altor actori implicați în combaterea criminalității organizate.

Din perspectiva lui Anghel Damian, proiectul a evoluat mult dincolo de ideea inițială. Un alt fir important al producției îl reprezintă perspectiva autorităților și a celor care au contribuit la destructurarea rețelelor de crimă organizată:

„Sunt oameni care au păcate și care au plătit cu închisoare. Vorbim totuși și de un exemplu de succes al autorităților care, până la urmă, iată, au destructurat niște rețele”, a spus acesta, subliniind complexitatea personajelor din centru poveștii și faptul că documentarul oferă o imagine completă asupra eforturilor instituționale din spatele acestor cazuri.

Totodată, el a insistat că abordarea documentarului nu este una de idealizare: „Nu îi privim ca pe niște modele. Nu despre asta e serialul. Înțelegem cu bune și cu rele, cu păcate asumate, chestiuni care s-ar putea să surprindă. Spectatorul judecă”.

„Nu luăm niște lucruri știute pe care să le comentăm… ci încercăm să înțelegem fenomenologia din spate”, a mai explicat Anghel Damian.

„Cămătarii” – povestea din interiorul celui mai controversat clan

Serialul „Cămătarii” va fi disponibil în avans pe VOYO, unde abonații vor putea urmări, în aceeași zi, două episoade exclusive. Primul episod, intitulat „Ascensiunea unei dinastii”, documentează începuturile fraților Cămătaru în cartierul Ferentari, într-un context social dominat de sărăcie, violență și criminalitate de stradă.

Serialul reunește mărturii directe ale membrilor familiei Cămătaru, inclusiv declarații ale lui Nuțu (Ion Balint) și Sile (Vasile Balint), alături de perspectivele procurorilor, polițiștilor, psihologilor implicați în anchete și ale experților în criminologie.

Pe lângă interviurile exclusive, documentarul „Cămătarii” include imagini de arhivă, materiale din arhiva personală a familiei, documente din dosare, interceptări, înregistrări de supraveghere și secvențe din sălile de judecată, completate de mărturii oferite sub protecția anonimatului.

Producția integrează și reconstituiri stilizate ale unor momente-cheie, menite să redea atmosfera și contextul evenimentelor, precum și analize realizate de specialiști în criminologie și psihologie judiciară, care explică mecanismele de putere, influență și control asociate acestui tip de structuri.

Primul episod din „Cămătarii” va fi difuzat luni, de la ora 23:30, la PRO TV. În aceeași zi, abonații VOYO vor avea acces în avans la serialul documentar, primul episod fiind disponibil pe platforma de straming începând cu ora 18:00.