De la Paris până în Italia, cântăreața a călătorit prin toată Europa alături de sora sa, Lynda Lopez, pentru o escapadă aniversară plină de momente spectaculoase. Deși ziua de naștere a artistei a fost pe 24 iulie, celebrarea a continuat cu petreceri exclusiviste și apariții haute couture impresionante, relatează purewow.com.

În timpul Săptămânii Modei de la Paris, surorile Lopez au organizat o cină elegantă, iar J.Lo a atras toate privirile purtând mai multe creații de lux. Vedeta a publicat imagini cu ținutele sale aniversare, printre care s-a remarcat o rochie albă tip babydoll, o creație haute couture semnată Stephane Rolland, din colecția FW26/27.

Artista nu s-a oprit aici și a schimbat mai multe ținute spectaculoase: o rochie nude strălucitoare cu pelerină din pene de la Zuhair Murad și o rochie neagră fără bretele, cu fustă cu franjuri, creată de Tamara Ralph.

După Paris și o apariție la Londra pentru Wimbledon, Jennifer Lopez a ajuns în Sicilia, unde a fost artista care a încheiat prezentarea Alta Moda a casei Dolce & Gabbana, desfășurată în Taormina. Pentru eveniment, J.Lo a purtat creații personalizate cu multe detalii spectaculoase: bijuterii, dantelă și elemente glam care îi definesc stilul.

Cea mai memorabilă apariție a fost o rochie midi aurie, decorată cu paiete și cristale brodate manual, o ținută care a demonstrat încă o dată de ce Jennifer Lopez rămâne una dintre cele mai admirate vedete de la Hollywood.