Așa cum s-a sugerat încă de la primele observații, prăbușirea pe 26 august a unei bucăți de gheață și rocă de pe muntele Langtang Lirung a format o viitură uriașă de apă, gheață și resturi care s-a năpustit peste văi, măturând totul în calea sa, potrivit Agerpres.

Studiul realizat de World Weather Attribution explică faptul că această catastrofă nu este rodul unui episod meteo extrem, ci al unei „combinații de elemente” modelate în special de creșterea temperaturilor, topirea ghețarilor și instabilitatea geologică.

Regiunea a suferit „schimbări fundamentale și ireversibile”, a subliniat unul dintre autori, hidrologul Walter Immerzeel de la Universitatea din Utrecht (Țările de Jos), adăugând că retragerea ghețarilor și a permafrostului, stratul de sol care rămâne înghețat, a compromis stabilitatea muntelui.

„Concluzionăm că această pantă era vulnerabilă din punct de vedere geologic, probabil parțial din cauza cutremurului din 2015, și că această fragilitate a fost amplificată de retragerea ghețarului și a permafrostului”, a declarat Immerzeel în fața presei.

Lunile iulie și august 2026 au fost cele mai calde înregistrate vreodată în regiune

Studiul a confirmat că lunile iulie și august 2026 au fost cele mai calde înregistrate vreodată în regiune și că ninsorile abundente de la sfârșitul anului 2025 au crescut volumul de apă topită.

Nepalul a fost lovit în 2015 de un cutremur cu magnitudinea de 7,8.

„Nu există nicio îndoială că schimbările climatice sunt unul dintre motoarele” dezastrului, a estimat Friederike Otto, climatologă la Imperial College din Londra.

„Catastrofa de pe râul Bhote Koshi este un avertisment dur cu privire la riscurile tot mai mari pe care încălzirea rapidă a Himalayei le reprezintă pentru populație”, a insistat un alt autor al studiului, Manjeet Dhakal, de la Climate Analytics South Asia.

În Nepal, viitura a făcut peste 1.400 de morți, iar alte 6.150 de persoane sunt în continuare date dispărute. În China, bilanțul este de 43 de morți și 519 dispăruți, potrivit presei de stat.

Guvernul nepalez a evaluat costul reconstrucției la 4,78 miliarde de dolari.

Cercetătorii propun identificarea zonelor cu risc ridicat

În ceea ce privește prevenția, Immerzeel a sugerat crearea „unui fel de hărți regionale pentru a identifica coridoarele cu hidroenergie puternică și un număr mare de infrastructuri, orașe și sate”.

„Acest lucru ne-ar permite să identificăm o serie de zone cu risc ridicat” care ar putea fi supravegheate, a continuat omul de știință.