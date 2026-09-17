Avem cer senin în majoritatea regiunilor și un vânt mai insistent la munte, în Banat, în Crișana și în Moldova.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi plăcută, cu soare și vânt activ. La amiază vor fi cel mult 26 de grade - valori apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii septembrie.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a zilei. Cerul rămâne curat, vântul este cam insistent, iar temperaturile urcă până la 27 de grade în miezul zilei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina soarele strălucește toată ziua și se face un pic mai cald decât ieri. Maximele ating 27 de grade. Vântul are unele intensificări și ajunge la viteze de 45 de km/h. Peste noapte se adună norii și e posibil să vină câțiva stropi de ploaie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită pe tot parcursul zilei. Temperaturile mai cresc față de ziua trecută și ajung la 30 de grade pe la Satu Mare. Pe seară se înnorează, iar după lăsarea nopții o să plouă slab.

Și în ținuturile vestice se mai încălzește puțin și avem atmosferă de vară pe la amiază, cu cer senin și 30...31 de grade în termometre. Vântul se întețește, iar la noapte norii se înmulțesc și o să picure trecător, în unele zone.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi temperaturile cresc simțitor. Depășesc valorile normale, mai ales în vestul provinciei, pe unde se ating 28 de grade. Vântul prinde putere pe crestele Carpaților.

În Oltenia astăzi o să fie vară în toată regula, iar în vestul și în sudul regiunii se vor atinge chiar și 31 de grade. Nu prea vedem norii și nici vântul nu pune probleme.

Și în ținuturile sudice domină atmosfera însorită. Se face mai cald decât ieri. iar în Lunca Dunării temperaturile urcă până la 29 de grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi frumoasă. Cerul se păstrează curat, vântul adie plăcut, iar temperatura urcă până la 28 de grade. Urmează o noapte plăcută, cu minime de 14 grade în centru și 11 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte găsim vreme caldă pentru această perioadă. Domină atmosfera însorită, însă pe seară și la noapte se adună norii și vin câteva ploi trecătoare în Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor. Vântul bate mai tare la altitudini mari.

Vremea la mare

Pe litoral avem încă o zi excelentă pentru plajă: cer senin, briză activă și maxime de până la 25 de grade în stațiuni. Apa mării are în jur de 21 de grade.