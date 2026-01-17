Jennifer Lawrence a declarat că a pierdut rolul din „Once Upon a Time in Hollywood” pentru că nu era „suficient de frumoasă”

Jennifer Lawrence spune că Quentin Tarantino și-ar fi dorit ca ea să o interpreteze pe Sharon Tate în filmul Once Upon a Time in Hollywood.

Însă, în cele din urmă, nu a fost distribuită deoarece a fost considerată „nu suficient de frumoasă” pentru acest rol, potrivit JustJared.

Rolul a fost obținut ulterior de Margot Robbie, iar filmul se numără printre cele mai memorabile producții din cariera ei de până acum.

Jennifer, în vârstă de 35 de ani, a vorbit deschis despre această situație într-un episod recent al podcastului Happy Sad Confused, moderat de Josh Horowitz. După ce acesta i-a spus: „Tarantino te-a urmărit. Te vrea”, Jennifer a răspuns: „Nu știu dacă e chiar așa”.

Josh a continuat: „Este adevărat, a spus asta. Rolul interpretat de Jennifer Jason Leigh în The Hateful Eight a fost scris inițial pentru tine, cred”.

Jennifer a glumit: „L-am refuzat, ceea ce nu ar fi trebuit să fac”.

„Și cred că și Once Upon a Time in Hollywood — nu te-a vrut și acolo?”, a întrebat Josh.

Jennifer a dezvăluit atunci: „Ei bine, m-a vrut, iar apoi toată lumea spunea: «nu este suficient de frumoasă ca să o joace pe Sharon Tate»”.

„Sunt destul de sigură că asta este adevărat”, a adăugat ea. „Sau poate am spus povestea atât de mult timp în felul acesta, încât am ajuns să o cred. Sunt destul de sigură că e adevărat, sau pur și simplu nu m-a luat niciodată în considerare pentru rol, iar internetul s-a grăbit să mă numească urâtă”.

Jennifer Lawrence a confirmat, de asemenea, că va relua unul dintre rolurile sale preferate de fani.

