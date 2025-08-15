Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani. Povestea actriței care a câștigat Oscarul și trei Globuri de Aur | GALERIE FOTO

Jennifer Lawrence a fost distinsă, în anul 2013, cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea rolului Tiffany Maxwell din filmul ''Silver Linings Playbook''. Are în palmares şi trei Globuri de Aur, precum şi un premiu BAFTA.

Născută la 15 august 1990, în vecinătatea oraşului Louisville, din Kentucky, Jennifer Shrader Lawrence, arată imdb.com, a practicat în copilărie, mai multe sporturi, dar niciunul nu a atras-o în mod deosebit. De asemenea, a cochetat cu modeling-ul şi cu teatrul de amatori, dar nu-şi imagina pe atunci că va ajunge actriţă.

Primii pași în actorie

A fost descoperită la vârsta de 14 ani, în timp ce se afla într-o vacanţă cu familia, la New York, conform site-ului www.biography.com. O persoană necunoscută i-a făcut o poză şi a luat numărul mamei sale, pentru a o suna a doua zi să-i propună ca Jennifer să dea o probă pentru televiziune.

Astfel, tânăra Jennifer a rămas la New York pe toată perioada verii, unde a filmat pentru reclame tv. Tot atunci a debutat în thriller-ul ''Devil You Know''. La scurt timp după aceea, s-a mutat la Los Angeles, unde a primit câteva roluri mici în serialele ''Medium'', ''Monk'' şi ''Cold Case'', apoi a primit un rol în seria tv ''The Bill Engvall Show'' (2007). În timp ce filma la acesta din urmă, a jucat şi în filme artistice precum ''The Poker House'' (2008) şi ''The Burning Plain'' (2008).

Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence

După trei sezoane, seria ''The Bill Engvall Show'' a fost anulată, iar următorul proiect al lui Lawrence a fost filmul ''Winter's Bone'', în 2010, care i-a adus nominalizări la premiile Oscar, Globul de Aur şi ale Sindicatului actorilor americani.

În 2011, a jucat în ''The Beaver'', alături de Mel Gibson, Jodie Foster şi Anton Yelchin, şi în ''X-Men: First Class''. Devenită deja o actriţă celebră, Jennifer Lawrence a primit rolul lui Katniss Everdeen în filmul ''The Hunger Games'' (2012), care s-a bucurat de un succes de box-office extraordinar, astfel că i s-a propus să joace şi în continuarea acestuia, ''The Hunger Games: Catching Fire'', lansată în 2013.

Jennifer Lawrence a jucat şi în ''Like Crazy'' (2011), ''House at the End of the Street'' (2012) şi ''American Hustle'' (2013).

Rolul din filmul ''Silver Linings Playbook'', lansat tot în 2012, i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare feminină într-un rol principal, premiul Globul de Aur, premiul Sindicatului actorilor americani, premiul Satellite şi premiul Independent Spirit Award, conform www.imdb.com.

A mai fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar a premiilor Oscar în 2013, pentru rolul Rosalyn Rosenfeld din "American Hustle", precum şi în 2015, la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul Joy Mangano din lungmetrajul "Joy", arată oscars.org.

Globurile de Aur și premiul BAFTA

Rolul din "Joy" i-a adus cel de-al doilea Glob de Aur, pentru Cea mai bună actriţă într-o comedie sau un musical, iar cel de-al treilea i-a fost acordat la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru prestaţia din "American Hustle", notează goldenglobes.com.

A primit premiul BAFTA în 2013, pentru rolul din "American Hustle".

Filmografia actriţei este completată de peliculele: ''X-Men: Apocalypse'' (2016), "Passengers" (2016), "Mother!" (2017), "Red Sparrow" (2018), "Dark Phoenix" (2019) şi "Don't Look Up" (2021).

A produs şi a jucat în filmul "Causeway", lansat în anul 2022.

A fost Maddie Barker în comedia "No Hard Feelings" (2023) şi Grace în drama psihologică "Die, My Love" (2025).

Jennifer Lawrance a fost cea mai bine plătită actriţă în anii 2015 şi 2016, potrivit forbes.com.

În 2013, a fost inclusă de revista Time în topul 100 al celor mai influente personalităţi ale lumii, arată time.com. Între anii 2013 şi 2016, a fost inclusă pe lista Forbes a celor mai importante 100 de celebrităţi din lume.

În 2019, s-a căsătorit cu managerul galeriei de artă Gladstone din New York, Cooke Maroney, cu care are doi copii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













