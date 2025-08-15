Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani. Povestea actriței care a câștigat Oscarul și trei Globuri de Aur | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
15-08-2025 | 08:11
Jennifer Lawrence
Getty

Jennifer Lawrence a fost distinsă, în anul 2013, cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea rolului Tiffany Maxwell din filmul ''Silver Linings Playbook''. Are în palmares şi trei Globuri de Aur, precum şi un premiu BAFTA.

autor
Mihaela Ivăncică

Născută la 15 august 1990, în vecinătatea oraşului Louisville, din Kentucky, Jennifer Shrader Lawrence, arată imdb.com, a practicat în copilărie, mai multe sporturi, dar niciunul nu a atras-o în mod deosebit. De asemenea, a cochetat cu modeling-ul şi cu teatrul de amatori, dar nu-şi imagina pe atunci că va ajunge actriţă.

Primii pași în actorie

A fost descoperită la vârsta de 14 ani, în timp ce se afla într-o vacanţă cu familia, la New York, conform site-ului www.biography.com. O persoană necunoscută i-a făcut o poză şi a luat numărul mamei sale, pentru a o suna a doua zi să-i propună ca Jennifer să dea o probă pentru televiziune.

Astfel, tânăra Jennifer a rămas la New York pe toată perioada verii, unde a filmat pentru reclame tv. Tot atunci a debutat în thriller-ul ''Devil You Know''. La scurt timp după aceea, s-a mutat la Los Angeles, unde a primit câteva roluri mici în serialele ''Medium'', ''Monk'' şi ''Cold Case'', apoi a primit un rol în seria tv ''The Bill Engvall Show'' (2007). În timp ce filma la acesta din urmă, a jucat şi în filme artistice precum ''The Poker House'' (2008) şi ''The Burning Plain'' (2008).

Citește și
Jennifer Lawrence, insarcinata cu al doilea copil
Jennifer Lawrence este însărcinată cu al doilea copil. Actrița și soțul ei mai au un băiețel | GALERIE FOTO
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence

După trei sezoane, seria ''The Bill Engvall Show'' a fost anulată, iar următorul proiect al lui Lawrence a fost filmul ''Winter's Bone'', în 2010, care i-a adus nominalizări la premiile Oscar, Globul de Aur şi ale Sindicatului actorilor americani.

În 2011, a jucat în ''The Beaver'', alături de Mel Gibson, Jodie Foster şi Anton Yelchin, şi în ''X-Men: First Class''. Devenită deja o actriţă celebră, Jennifer Lawrence a primit rolul lui Katniss Everdeen în filmul ''The Hunger Games'' (2012), care s-a bucurat de un succes de box-office extraordinar, astfel că i s-a propus să joace şi în continuarea acestuia, ''The Hunger Games: Catching Fire'', lansată în 2013.

Jennifer Lawrence a jucat şi în ''Like Crazy'' (2011), ''House at the End of the Street'' (2012) şi ''American Hustle'' (2013).

Rolul din filmul ''Silver Linings Playbook'', lansat tot în 2012, i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare feminină într-un rol principal, premiul Globul de Aur, premiul Sindicatului actorilor americani, premiul Satellite şi premiul Independent Spirit Award, conform www.imdb.com.

A mai fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar a premiilor Oscar în 2013, pentru rolul Rosalyn Rosenfeld din "American Hustle", precum şi în 2015, la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul Joy Mangano din lungmetrajul "Joy", arată oscars.org.

Globurile de Aur și premiul BAFTA

Rolul din "Joy" i-a adus cel de-al doilea Glob de Aur, pentru Cea mai bună actriţă într-o comedie sau un musical, iar cel de-al treilea i-a fost acordat la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru prestaţia din "American Hustle", notează goldenglobes.com.

A primit premiul BAFTA în 2013, pentru rolul din "American Hustle".

Filmografia actriţei este completată de peliculele: ''X-Men: Apocalypse'' (2016), "Passengers" (2016), "Mother!" (2017), "Red Sparrow" (2018), "Dark Phoenix" (2019) şi "Don't Look Up" (2021).

A produs şi a jucat în filmul "Causeway", lansat în anul 2022.

A fost Maddie Barker în comedia "No Hard Feelings" (2023) şi Grace în drama psihologică "Die, My Love" (2025).

Jennifer Lawrance a fost cea mai bine plătită actriţă în anii 2015 şi 2016, potrivit forbes.com.

În 2013, a fost inclusă de revista Time în topul 100 al celor mai influente personalităţi ale lumii, arată time.com. Între anii 2013 şi 2016, a fost inclusă pe lista Forbes a celor mai importante 100 de celebrităţi din lume.

În 2019, s-a căsătorit cu managerul galeriei de artă Gladstone din New York, Cooke Maroney, cu care are doi copii. 

Sursa: Agerpres

Etichete: jennifer lawrence, zi de nastere,

Dată publicare: 15-08-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Jennifer Lawrence, prima apariție pe covorul roșu de când a confirmat că este însărcinată. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lawrence, prima apariție pe covorul roșu de când a confirmat că este însărcinată. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Actrița, în vârstă de 34 de ani, care așteaptă al doilea copil împreună cu soțul ei, Cooke Maroney, a pășit pentru prima oară pe covorul roșu de când și-a anunțat fanii că este din nou însărcinată.

Jennifer Lawrence este însărcinată cu al doilea copil. Actrița și soțul ei mai au un băiețel | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lawrence este însărcinată cu al doilea copil. Actrița și soțul ei mai au un băiețel | GALERIE FOTO

Actriţa americană Jennifer Lawrence este însărcinată cu al doilea copil, a confirmat pentru Vogue un reprezentant al vedetei, transmite luni agenţia EFE.  

Celebrul regizor Martin Scorsese lucrează la un nou blockbuster cu doi mari actori: Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence
Stiri Mondene
Celebrul regizor Martin Scorsese lucrează la un nou blockbuster cu doi mari actori: Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence

Martin Scorsese ar fi reluat lucrul la filmul său biografic despre Frank Sinatra, aflat până acum în ”adormire”, cu colaboratorul său obișnuit, Leonardo DiCaprio, în rolul principal.

Colecția primăvară-vară 2024 a casei de modă Dior, prezentată la Săptămâna Modei de la Paris. Ce vedete au fost prezente
Stiri externe
Colecția primăvară-vară 2024 a casei de modă Dior, prezentată la Săptămâna Modei de la Paris. Ce vedete au fost prezente

Este Săptămâna Modei la Paris, unde casa de modă Dior a făcut spectacol cu noua colecție primăvară-vară 2024. Vedete precum Charlize Theron sau Jennifer Lawrence au analizat din primele rânduri fiecare ținută.  

Festivalul de Film de la Cannes. Ce ținuțe au purtat actorii Jennifer Lawrence și Jude Law pe covorul roșu | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Festivalul de Film de la Cannes. Ce ținuțe au purtat actorii Jennifer Lawrence și Jude Law pe covorul roșu | GALERIE FOTO

La Cannes le-a venit rândul actorilor Jennifer Lawrence și Jude Law să-și prezinte filmele. Law îl interepretează pe regele Henric al VIII-lea. Și a dezvăluit cum mirosul pestilențial a avut un rol important în pregătirea rolului.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL
Stiri Sport
Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL

Campioana României FCSB s-a impus joi în fața FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12