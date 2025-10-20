Jennifer Lawrence a declarat că se teme pentru viitorul copiilor. „Sunt îngrozită. Nu mai există empatie”

Actriţa americană Jennifer Lawrence a declarat luni, la prezentarea celui mai recent film al său, "Die My Love", la Festivalul de Film de la Roma, că încă se teme pentru viitorul copiilor.

Artista în vârstă de 35 de ani, recompensată cu premiul Oscar pentru interpretarea sa din "Silver Linings Playbook", care s-a remarcat şi în alte pelicule de succes, precum "Joy", "Winter's Bone", "American Hustle" şi "Don't Look Up", a reiterat afirmaţiile pe care le-a făcut recent la Festivalul de Film de la San Sebastian: "Sunt îngrozită pentru viitorul copiilor noştri. Nu mai există empatie. Este normal ca politicienii de astăzi să mintă şi să le lipsească integritatea".

De această dată, la Festivalul de Film de la Roma, ea a reiterat acea declaraţie, însă pe un ton mai calm: "Sper la empatie şi pace, pentru ca toţi să putem aprecia şi preţui ceea ce avem şi să-mi pot creşte copiii să fie cetăţeni buni, care îi respectă pe ceilalţi".

Jennifer Lawrence se află la Roma

Jennifer Lawrence se află la Roma pentru a prezenta filmul "Die My Love", regizat de Lynne Ramsay (cunoscută pentru pelicule precum "We Need to Talk About Kevin", "You Were Never Really There"), prezentat deja în competiţia de la Cannes. Actriţa americană va fi prezentă pe covorul roşu la Festivalul de Film de la Roma în această seară.

În "Die My Love", regizoarea Lynne Ramsay, adaptând romanul "Matate, amor" al scriitoarei Ariana Harwicz, a distribuit-o pe Jennifer Lawrence în rolul lui Grace, o femeie care trăieşte alături de soţul ei în mijlocul Americii provinciale, la o fermă izolată din Montana, şi care se luptă cu o depresie postpartum severă.

Maternitatea devine pentru ea un câmp de luptă, feminitatea o închisoare, iar între excesele sexuale şi actele de violenţă, iubirea însăşi îşi pierde sensul.

"Cred că e bine că depresia postpartum are măcar un nume astăzi. Nu-mi pot imagina ce însemna înainte, când nimeni nu ştia ce se întâmplă", a declarat actriţa americană.

"A fi mamă este oricum foarte greu; ar fi frumos dacă toată lumea ar fi cu adevărat conştientă de munca pe care o implică creşterea copiilor şi faptul de a fi o mamă care lucrează", a adăugat ea.

