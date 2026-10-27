Alegerile parlamentare anticipate au fost marcate de o mobilizare impresionantă a cetățenilor - prezența la urne a depășit 69 de procente, cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani.

Mii de oameni au sărbătorit luni seară pe străzile Belgradului victoria electorală fără drept de apel, obținută de opoziția condusă de studenți împotriva lui Aleksandar Vučić, liderul care a dominat scena politică din Serbia timp de 14 ani.

În mod surprinzător, Vučić și-a recunoscut înfrângerea înainte de încheierea numărării voturilor, contrar așteptărilor multora, care anticipau că va accepta cu greu rezultatul alegerilor.

Ivan Milenkovic, comentator politic: „Pentru că diferența dintre numărul de voturi este atât de mare, pur și simplu nu a avut de ales. Nu este vorba despre altruism sau despre faptul că s-ar fi schimbat cumva. Totul se explică prin amploarea rezultatului electoral”.

În tabăra cealaltă, principalul candidat al Listei Studenților, cardiologul Ilija Srdanović, a declarat că Serbia „va fi un stat liber".

„Moștenim un deșert. Nu vom găsi nicio piatră rămasă la locul ei”

Radomir Saicic, membru al Listei Studenților: „Studenții au câștigat, iar odată cu ei a câștigat și speranța că Serbia poate deveni o țară a dreptății, libertății și demnității. Fie ca această noapte să marcheze începutul unui nou capitol, în care să nu ne mai împărțim în învingători și învinși".

Srdjana Kocisevic, cetățean: „Parcă îmi vine să plâng, dar, în același timp, și râd puțin. Acum 4 ani am părăsit această țară tocmai pentru că părea că nu mai există nicio șansă ca acele valori în care credeam să revină - dar cred că acestea au fost restabilite”.

Analiștii avertizează însă că situația este mai complicată, iar efectele guvernării lui Vučić vor fi greu de înlăturat.

Ivan Milenkovic, comentator politic: „În comparație cu ceea ce ne așteaptă de acum înainte, înlăturarea lui Aleksandar Vučić pare să fi fost partea mai ușoară. Moștenim un deșert. Nu vom găsi nicio piatră rămasă la locul ei. A distrus totul. Acum, ne revine nouă sarcina de a o lua de la capăt”.

Liderii mișcării victorioase au anunțat deja că nu intenționează să rupă legăturile cu Rusia, pe care le consideră solide. Mesajul a fost primit favorabil la Moscova.

Kremlinul, despre Serbia: „Este nevoie de doi pentru a dansa tango”

Dmitry Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Din partea noastră, intenționăm să facem în continuare tot ce ne stă în putință pentru a contribui la dezvoltarea relațiilor cu Belgradul. Dar, după cum știți, este nevoie de doi pentru a dansa tango”.

Aleksandar Vučić a convocat alegeri parlamentare anticipate după doi ani de proteste declanșate de prăbușirea copertinei unei gări recent renovate din Novi Sad, tragedie în care 16 oameni au murit. Accidentul a fost pus pe seama corupției la nivel înalt și a provocat un val de indignare în societatea sârbă.

În acest context s-a format mișcarea politică „Lista Studenților". Formațiunea a primit voturi de la alegători din toate categoriile sociale, iar scrutinul s-a transformat, până la urmă, într-un referendum privind direcția în care se îndreaptă țara.

Ivan Milenkovic, comentator politic: „Tentaculele caracatiței lui Vučić s-au întins în toată țara. Înlăturarea lor, rezolvarea problemelor pe care le-au creat, va fi o sarcină extrem de dificilă”.