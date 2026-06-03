„Au acceptat deja că nu vor deţine arme nucleare”, a spus Trump, în condiţiile în care Iranul a negat oricum întotdeauna că ar urmări să obţină arme nucleare, afirmând că programul său nuclear are doar scopuri paşnice.

Şeful Casei Albe a spus că probabil se va întâlni cu ayatollahul Mojtaba Khamenei „la un moment dat” şi a adăugat că „i-ar plăcea să-l întâlnească”, deşi oficialii americani susţin de mult timp că Khamenei a suferit răni grave în acelaşi bombardament care l-a ucis pe tatăl său, Ali Khamenei, în prima zi a războiului.

„Mi-ar plăcea să-l întâlnesc. Mi-ar plăcea foarte mult să-i cunosc pe toţi şi probabil că ne vom întâlni, în funcţie de cum vor evolua lucrurile”, a adăugat el, în timp ce Statele Unite şi Iranul se acuză reciproc că încalcă un armistiţiu din ce în ce mai fragil.

Declaraţiile lui Trump vin după comentariile făcute marţi de secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul unei audieri în Congres, potrivit cărora există indicii că Khamenei ar avea un rol mai important în negocierile de pace, în ciuda faptului că nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Rubio va compărea miercuri în faţa comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor pentru o altă audiere.

Afirmaţiile lui Trump au fost făcute în cadrul unui interviu pentru podcastul Pod Force One al New York Post, publicat miercuri dimineaţă pe YouTube, în contextul în care violenţele au izbucnit din nou în Golf după ce SUA şi Iranul au procedat în cursul nopţii la o serie de lovituri reciproce.