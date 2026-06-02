Primarul Florin Birta a apreciat investiţia drept una care "înseamnă plus valoare, înseamnă locuri de muncă mai bine plătite pentru orădeni şi bihoreni", subliniind rolul parcurilor industriale în dezvoltarea economică a oraşului şi parteneriatul solid cu investitorii germani.

"Din cele circa 10.000 de locuri de muncă nou create în parcurile industriale din oraş, 2.285 sunt înfiinţate de firme cu capital german, aproximativ 20%, iar din investiţiile totale realizate în parcurile industriale orădene, de 620 milioane de euro, 210 milioane de euro sunt investiţii germane, adică 34% din total", a precizat edilul.

Ce se produce în fabrică

Directorul general al ebm-papst România, Delia Ungur, a precizat, pentru AGERPRES, că parcursul companiei la Oradea a început în 2017. "Am fost angajatul numărul unu. Am pornit cu o echipă de 17 persoane, într-o locaţie închiriată pe Şoseaua Borşului, iar până în 2022 am crescut constant, ajungând la aproximativ 500 de angajaţi", a declarat aceasta.

După retragerea grupului din sectorul automotive şi vânzarea diviziei de motoare industriale către Siemens, finalizată în 2025, compania a decis să îşi continue dezvoltarea la Oradea. Aproximativ 200 de angajaţi au fost recalificaţi pentru producţia de ventilatoare industriale destinate industriei refrigerării şi sistemelor de ventilaţie.

"Astăzi producem ventilatoare industriale business-to-business", a precizat Delia Ungur.

Pe lângă producţie, la Oradea funcţionează un centru de servicii pentru achiziţii, marketing şi IT, precum şi un departament de cercetare-dezvoltare.

Fabrica din Oradea are în prezent 250 de angajaţi şi se estimează că va ajunge la 700 până în 2030. Noua unitate de producţie, construită în timp record de un an, pe o suprafaţă de 18.500 mp, este proiectată să funcţioneze fără combustibili fosili, este independentă energetic şi are o capacitate de producţie de aproximativ două milioane de ventilatoare pe an.