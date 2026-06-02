Legendarul actor și regizor american Clint Eastwood a împlinit 96 de ani weekendul trecut, pe 31 mai, iar noi informații sugerează că starul hollywoodian și-ar fi încheiat definitiv cariera.

Într-un interviu redescoperit acordat publicației franceze France 3, fiul lui Eastwood, muzicianul și compozitorul Kyle Eastwood, dezvăluie că tatăl său s-a retras oficial și discret din activitate, relatează Euronews.

„Am foarte multe amintiri frumoase din perioada în care am lucrat cu el. Acum s-a retras, are 95 de ani”, a spus Kyle Eastwood înainte de aniversarea tatălui său. „Dar am fost foarte norocos că am putut lucra cu el la multe filme. A fost o experiență extraordinară pentru mine.”

Clint Eastwood și-a început cariera pe marele ecran la mijlocul anilor 1950 și a devenit celebru în anii ’60 datorită westernurilor regizate de Sergio Leone: A Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965) și The Good, the Bad and the Ugly (1966), cunoscute împreună drept „Trilogia Dolarilor”.

Filmografie impresionantă

De-a lungul unei cariere care a traversat șapte decenii, Eastwood a impresionat în filme devenite clasice precum Dirty Harry (1971), Magnum Force (1973), The Enforcer (1976), Sudden Impact (1983) și The Dead Pool (1988), în toate interpretându-l pe detectivul rebel Harry Callahan.

Printre alte roluri memorabile se numără cele din The Beguiled, Thunderbolt and Lightfoot, Escape from Alcatraz, Pale Rider, Unforgiven, Million Dollar Baby și Gran Torino.

Cariera sa de regizor a început în 1971 cu Play Misty for Me. Ulterior, Eastwood a continuat să regizeze de-a lungul întregii sale cariere, semnând filme precum Bird, The Rookie, Unforgiven, The Bridges of Madison County, Midnight in the Garden of Good and Evil, Mystic River, Million Dollar Baby, dipticul Flags of Our Fathers / Letters from Iwo Jima, Invictus, American Sniper, Sully și Richard Jewell.

Această filmografie impresionantă - peste 70 de roluri pe ecran și mai mult de 40 de lungmetraje regizate - i-a adus patru premii Oscar (inclusiv pentru Cel mai bun regizor pentru Unforgiven și Million Dollar Baby), patru Globuri de Aur și două premii acordate de Directors Guild of America. De asemenea, a primit numeroase distincții onorifice, printre care un César onorific în 1998, un Leu de Aur onorific în 2000 și un Palme d’Or onorific în 2008.

De remarcat este și faptul că Eastwood a condus cinci actori spre câștigarea premiului Oscar: Gene Hackman (Unforgiven), Sean Penn și Tim Robbins (ambii pentru Mystic River), precum și Hilary Swank și Morgan Freeman (ambii pentru Million Dollar Baby).

Dacă retragerea sa este confirmată, drama juridică Juror #2 (2024) va rămâne ultimul film regizat de Clint Eastwood. În ceea ce privește actoria, ultimul său rol pe ecran a fost în Cry Macho (2021), film pe care l-a și regizat.