Prin memorandum, sunt mandataţi reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor ELCEN pentru repartizarea unei cote de doar 50% din profitul net realizat în anul 2025, ca dividende. Executivul arată că compania solicită această derogare, în vederea asigurării fondurilor necesare finanţării investiţiei privind racordarea directă a CET Vest la sistemul naţional de transport al gazelor naturale operat de Transgaz.

Memorandumul aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din data de 16 aprilie 2026 are ca temă ''Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Consiliului de Administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2025 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, cu mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru a hotărî repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat al anului 2025 sub formă de dividende cuvenite acţionarilor, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare".

Potrivit Executivului, prin acest memorandum aprobat de Guvern, sunt mandataţi reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor ELCEN pentru repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat în anul 2025 sub formă de dividende, prin excepţie de la obligaţia de repartizare a minimum 90% din profitul net aferent aceluiaşi exerciţiu financiar.

”Compania solicită această derogare în vederea asigurării fondurilor necesare finanţării investiţiei privind racordarea directă a CET Vest la sistemul naţional de transport al gazelor naturale operat de Transgaz”, arată Guvernul în comunicatul oficial.

ELCEN asigură agent termic pentru aproximativ 560.000 de apartamente, reprezentând circa 8.500 de blocuri şi imobile din Bucureşti, în care locuiesc aproximativ 1,5 milioane de persoane, precum şi pentru aproximativ 5.400 de instituţii publice, obiective sociale şi agenţi economici. Totodată, compania deţine o cotă de aproximativ 4% din energia electrică livrată în Sistemul Energetic Naţional.

Investiţia propusă pentru CET Vest are o valoare totală estimată la 73,2 milioane lei şi o perioadă de implementare de 36 de luni, fiind inclusă în Programul multianual de investiţii aferent perioadei 2026–2030.

Potrivit memorandumului, racordarea directă la reţeaua Transgaz va genera multiple beneficii:

- creşterea siguranţei în alimentarea cu gaze naturale;

- reducerea costurilor şi a vulnerabilităţilor în situaţii de criză;

- posibilitatea achiziţionării combustibilului la preţuri mai avantajoase;

- creşterea eficienţei energetice şi modernizarea infrastructurii existente.

”ELCEN implementează în paralel trei proiecte prioritare de cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul CTE Grozăveşti, CTE Progresul şi CTE Bucureşti Sud, finanţate din Fondul de Modernizare, cu o valoare totală de peste 4,2 miliarde lei. În condiţiile aprobării repartizării a 50% din profitul net sub formă de dividende, suma de aproximativ 33,16 milioane lei, reprezentând diferenţa faţă de distribuirea de 90%, va rămâne la dispoziţia societăţii şi va fi destinată exclusiv finanţării investiţiei de racordare a CET Vest la conducta SNTGN Transgaz”, subliniază Guvernul.

Măsura urmăreşte consolidarea securităţii energetice a Capitalei, susţinerea investiţiilor strategice în infrastructura de producere a energiei termice şi creşterea sustenabilităţii sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

ELCEN investește 600 de milioane de lei într-o nouă unitate de cogenerare la CTE Grozăvești

Compania de stat Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN), cel mai mare producător de energie termică şi electrică al Capitalei, lansează procedura de achiziţie pentru „implementarea unei unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă în CTE Grozăveşti”, în cadrul programului de modernizare a infrastructurii energetice a Capitalei. Valoarea investiţiei este de aproximativ 600 milioane lei, fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare, care pune la dispoziţie finanţare nerambursabilă.

Investiţia este parte a strategiei ELCEN de dezvoltare a unor capacităţi moderne, eficiente şi cu impact redus asupra mediului, menite să contribuie la creşterea siguranţei alimentării cu energie termică a Bucureştiului şi la consolidarea Sistemului Energetic Naţional, informează compania.

Aceasta este cea de-a treia procedură majoră de investiţii lansată de ELCEN în cadrul programului de modernizare a centralelor Bucureşti Sud, Progresu şi Grozăveşti, cu o valoare cumulată de peste 3,5 miliarde lei.

Proiectul vizează construirea unei noi unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă, cu o capacitate instalată de 32,5 MWe şi 41 MWt, bazată pe tehnologie modernă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator, capabilă să asigure producerea simultană a energiei electrice şi termice în condiţii de eficienţă ridicată şi impact redus asupra mediului.

"Valoarea estimată a investiţiei este de aproximativ 600 milioane lei, proiectul beneficiind de finanţare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în baza contractului de finanţare semnat în noiembrie 2024. Noua capacitate va funcţiona pe gaze naturale şi va fi "hydrogen ready", ceea ce înseamnă că va putea utiliza, pe măsura dezvoltării tehnologiilor şi a pieţei energetice, amestecuri de gaze cu conţinut de hidrogen, contribuind astfel la obiectivele de decarbonare asumate la nivel european şi naţional", anunţă compania cu capital de stat.

Beneficii pentru consumatori

Implementarea proiectului va genera beneficii importante atât pentru consumatori, cât şi pentru sistemul energetic precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului de energie primară, creşterea eficienţei energetice prin atingerea unei eficienţe globale de 81,05%, precum şi reducerea costurilor de producţie şi creşterea competitivităţii activităţii de producere a energiei.

Noua unitate va avea o putere termică totală de aproximativ 92 MWt, asigurând energia termică necesară consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu obiectivele prevăzute în Strategia de alimentare cu energie termică a Capitalei.

De asemenea, proiectul respectă cele mai stricte cerinţe de mediu aplicabile instalaţiilor energetice. Sistemele moderne de monitorizare continuă a emisiilor vor permit controlul permanent al principalilor indicatori de poluare şi respectarea standardelor europene privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

Etape pregătitoare pentru implementarea investiţiei

La acest moment, au fost semnate contractul de finanţare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, contractul pentru serviciile de consultanţă tehnică de tip Owner's Engineer, precum şi contractul pentru consultanţă în vederea accesării finanţării rambursabile.

De asemenea, a fost finalizată documentaţia necesară lansării procedurii de achiziţie EPC, anunţă producătorul de energie termică.