Atacul a vizat „instalaţii civile şi vitale, în special aeroportul internaţional din Kuweit, provocând un mort şi răniţi, precum şi pagube la instalaţii vitale, inclusiv la misiuni diplomatice”, a declarat ministerul într-un comunicat în care a condamnat „agresiunile iraniene”.

„Securitatea statului Kuweit, suveranitatea sa, precum şi siguranţa cetăţenilor şi a rezidenţilor de pe teritoriul său constituie o linie roşie”, a adăugat acesta.

Ulterior, Ministerul Sănătăţii din Kuweit a anunţat că atacul iranian a rănit cel puţin 63 de persoane.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a condamnat miercuri ceea ce a calificat drept atacuri americane împotriva unui petrolier iranian în strâmtoarea Ormuz şi a unui turn de telecomunicaţii de pe insula Qeshm. Potrivit Teheranului, aceste atacuri constituie o încălcare a acordului de încetare a focului, precum şi a dreptului internaţional. Ministerul a declarat că Bahreinul și Kuweitul „poartă o responsabilitate directă şi evidentă” pentru aceste atacuri, afirmând că teritoriile şi instalaţiile lor au fost utilizate pentru a sprijini operaţiunile militare americane împotriva Iranului.

Teheranul subliniază că îşi rezervă dreptul la autoapărare şi că va utiliza toate mijloacele disponibile pentru a răspunde la aceste atacuri, în special vizând sursa oricărei viitoare agresiuni.