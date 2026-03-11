Bacalaureat 2026. Calendarul oficial al probelor scrise și evaluarea competențelor pentru elevi

Război în Iran, ziua 12. Israelul a lansat o serie de atacuri „pe scară largă” în Iran și Beirut. Bilanțul morților
Război în Iran, ziua 12. Israelul a lansat o serie de atacuri „pe scară largă” în Iran și Beirut. Bilanțul morților

În 2026, ca în fiecare an, organizarea examenului de Bacalaureat este stabilită printr-un calendar oficial publicat de Ministerul Educației, care include atât perioada evaluării competențelor, cât și desfășurarea probelor scrise.

autor
Mădălina Cristea

Pentru anul 2026, calendarul examenului de Bacalaureat stabilește etapele esențiale pe care elevii trebuie să le parcurgă, de la înscriere și evaluarea competențelor lingvistice și digitale, până la susținerea probelor scrise la disciplinele de examen. Organizarea acestor etape este gândită astfel încât să ofere timp pentru evaluare, corectare și afișarea rezultatelor, într-un proces standardizat la nivel național.

Calendar Bacalaureat 2026 - sesiunea de vară

Probele de competențe

  • 2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a
  • 8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
  • 15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Calendarul probelor scrise

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Când se afișează rezultatele la BAC 2026

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate în două etape distincte, corespunzătoare celor două sesiuni organizate anual de Ministerul Educației.

În sesiunea de vară, considerată principala sesiune a examenului, rezultatele inițiale la BAC 2026 sunt afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, candidații au posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații între orele 14:00 și 18:00. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de vară sunt publicate pe 13 iulie 2026.

Pentru elevii care nu promovează examenul în prima etapă sau care nu s-au prezentat la probe, este organizată sesiunea de toamnă (iulie–august). În acest caz, rezultatele inițiale sunt afișate pe 18 august 2026, până la ora 12:00, iar depunerea contestațiilor se face în aceeași zi, între 14:00 și 18:00. Rezultatele finale după contestații sunt publicate pe 24 august 2026.

Calendar Bacalaureat 2026 - sesiunea iulie-august

Probele de competențe

  • 14 – 21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune (inclusiv cei cu corigențe)
  • 3 – 4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 4 – 5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 5 – 6 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)
  • 6 – 7 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

Probele scrise Bacalaureat 2026

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)
  • 18 august 2026 – Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 19 – 20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 20 – 21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Vacanța de vară 2026. Când începe vacanța pentru elevi

Pentru elevii din ultimul an de liceu, vacanța de vară începe mai devreme decât pentru restul elevilor, deoarece aceștia se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, elevii din clasele a XII-a și a XIII-a încheie cursurile pe 4 iunie 2026, după un an școlar de 34 de săptămâni.

Astfel, vacanța de vară pentru elevii de clasa a XII-a începe pe 5 iunie 2026, perioadă care coincide cu etapa de pregătire pentru examenul de Bacalaureat. Pentru majoritatea elevilor din celelalte clase, cursurile se încheie mai târziu, pe 20 iunie 2026. Vacanța de vară se desfășoară în mod oficial între 20 iunie și 6 septembrie 2026.

Înscrierea la examenul de Bacalaureat

Înscrierea la examenul de Bacalaureat 2026 se face în perioade diferite, în funcție de sesiunea în care elevii aleg să susțină probele. Calendarul oficial publicat de Ministerul Educației stabilește intervale clare atât pentru sesiunea de vară, cât și pentru cea de toamnă.

Pentru sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026, înscrierea candidaților are loc în perioada 2 – 4 iunie 2026. În acest interval, elevii din clasa a XII-a sau a XIII-a, precum și absolvenții din promoțiile anterioare care doresc să susțină examenul, trebuie să depună cererile de înscriere la unitățile de învățământ.

În cazul sesiunii iulie–august 2026, destinată în special candidaților care nu au promovat examenul în prima etapă, înscrierea se desfășoară între 14 și 21 iulie 2026.

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului   București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate și dovedite, înscrierea candidaților în afara perioadei prevăzute, precum și prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Conform metodologiei oficiale în vigoare stabilite de Ministerul Educației, la examenul de Bacalaureat se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori care nu au promovat examenul în sesiunile precedente.

Pentru înscrierea la Bacalaureat, candidații trebuie să depună un dosar care conține mai multe documente necesare validării participării la examen. Printre acestea se numără:

• Certificatul de naștere – în original și copie;

• Cartea de identitate – în original și copie;

• Cererea de înscriere (fișă-tip), care include datele de identificare ale candidatului și disciplinele de examen alese;

• Certificatele în baza cărora se solicită echivalarea probelor de competențe C și D, dacă este cazul – prezentate în original și copie;

• Foaia matricolă, în original;

• Adeverință emisă de unitatea de învățământ, care confirmă absolvirea clasei a XII-a sau a XIII-a și media generală obținută.

Media la BAC 2026. Cum se calculează

Elevii care susțin toate probele examenului de Bacalaureat și obțin minimum nota 5 la fiecare disciplină, iar media generală este de cel puțin 6, sunt considerați promovați.

După finalizarea probelor scrise și publicarea rezultatelor finale, inclusiv după soluționarea contestațiilor, pentru fiecare candidat care a obținut minimum nota 5 la toate probele scrise se calculează media generală a examenului. Aceasta reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare probă scrisă, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Media generală de Bacalaureat nu se calculează pentru candidații care:

  • nu au promovat una sau mai multe probe,
  • au absentat de la cel puțin o probă,
  • au fost eliminați din examen.

Examenul de Bacalaureat este considerat promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc următoarele condiții:

  • au susținut probele de evaluare a competențelor;
  • au participat la toate probele scrise și au obținut minimum nota 5 la fiecare;
  • au obținut cel puțin media 6 la probele scrise.

Media minimă pentru promovare este 6 și se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise ale examenului de Bacalaureat. Pentru a promova examenul, această medie trebuie să fie cel puțin 6.

bacalaureat, rezultate bacalaureat, examen, note bac

Dată publicare:

