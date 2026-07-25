La doar câteva ore după ce soțul ei, Justin Bieber, a susținut primul spectacol alături de Madonna, Shakira și BTS, vedeta brandului Rhode a continuat celebrarea într-o rochie mini, decorată cu dantelă transparentă, relatează instyle.com.

Rochia roșu-cireș purtată de Hailey a coincis cu victoria Spaniei împotriva Argentinei și avea o strălucire discretă, precum și un imprimeu cu trandafiri. Rochia mini cu bretele subțiri a modelului era accentuată de o dantelă mov-prună, cu margini ondulate, pe cupele sutienului și de-a lungul tivului.

Hailey a adoptat un element controversat al modei anilor 2000 pentru încălțăminte, alegând o pereche de șlapi negri cu toc, în timp ce a ieșit în SoHo pentru a lua cina la The Corner Store alături de Justin, potrivit publicației The Daily Mail.

Ea și-a completat ținuta cu ochelari de soare negri ovali și cu o geantă din piele neagră.