Georgina Rodríguez a împlinit 32 de ani. Mesajul emoționant primit de la Cristiano Ronaldo. FOTO

Cu această ocazie, Cristiano Ronaldo i-a transmis Georgianei Rodríguez un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care și-a exprimat dragostea și admirația pentru ea, potrivit Daily Mail.

„La mulți ani, femeii vieții mele”, a scris fotbalistul pe Instagram.

Apariție elegantă la Casa Albă

Fosta asistentă de vânzări a purtat un costum negru elegant, cu fustă croită și pantofi cu toc, accesorizat cu un colier strălucitor din smaralde și diamante. Georgina a ținut în mână o poșetă mică neagră și și-a etalat inelele cu diamante în timp ce poza pentru fotografii în interiorul celei mai faimoase clădiri din Statele Unite.

„Cât de norocoasă sunt că am putut participa la premieră. O experiență la fel de impresionantă pe cât a fost de inspirațională. Felicitări pentru filmul tău, Melania Trump, pentru munca din spatele lui și pentru modul în care l-ai adus la viață cu atâta prezență și sensibilitate”, a scris ea pe Instagram.

