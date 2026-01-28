Georgina Rodríguez a împlinit 32 de ani. Mesajul emoționant primit de la Cristiano Ronaldo. FOTO

Feliz cumpleanos a la mujer de mi vida
Instagram

Logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, a împlinit vârsta de 32 de ani. Evenimentul vine la doar câteva zile după ce aceasta a mers la Casa Albă, pentru o proiecție privată a documentarului realizat de Melania Trump.

Ioana Andreescu

Cu această ocazie, Cristiano Ronaldo i-a transmis Georgianei Rodríguez un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care și-a exprimat dragostea și admirația pentru ea, potrivit Daily Mail.

 „La mulți ani, femeii vieții mele”, a scris fotbalistul pe Instagram.

Apariție elegantă la Casa Albă

Fosta asistentă de vânzări a purtat un costum negru elegant, cu fustă croită și pantofi cu toc, accesorizat cu un colier strălucitor din smaralde și diamante. Georgina a ținut în mână o poșetă mică neagră și și-a etalat inelele cu diamante în timp ce poza pentru fotografii în interiorul celei mai faimoase clădiri din Statele Unite.

„Cât de norocoasă sunt că am putut participa la premieră. O experiență la fel de impresionantă pe cât a fost de inspirațională. Felicitări pentru filmul tău, Melania Trump, pentru munca din spatele lui și pentru modul în care l-ai adus la viață cu atâta prezență și sensibilitate”, a scris ea pe Instagram.

Feliz cumpleanos a la mujer de mi vida
Povestea de familie a cuplului

Georgina și Cristiano au împreună două fiice, Alana și Bella, iar gemenii Eva Maria și Mateo s-au născut prin mamă surogat. Bella a avut un frate geamăn, pe nume Angel, care a murit la scurt timp după naștere. Cristiano mai are un copil, Cristiano Jr., dintr-o relație anterioară.

Cei doi s-au cunoscut în 2016, când Georgina i-a atras atenția lui Cristiano în timp ce lucra ca asistentă de vânzări într-un magazin Gucci din Madrid.

Vorbind anul trecut cu Piers Morgan, Cristiano a spus: „Un lucru pe care îl iubesc este că nu i-a păsat de inel. M-a întrebat dacă sunt sincer, iar eu i-am spus: «Te vreau și vreau să mă căsătoresc cu tine»”.

Cristiano a recunoscut, de asemenea, că a fost copleșit de emoții în timpul cererii în căsătorie.

„Nu am plâns, dar aveam lacrimi în ochi”, a explicat el.

Sursa: Daily Mail

georgina rodriguez, cristiano ronaldo, aniversare

