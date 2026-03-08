UPDATE 07:26 Statele din Golf, vizate de atacuri

Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune, relatează CNN.

Armata Kuweitului a anunţat că un „val de drone ostile” a vizat depozitele de combustibil de la Aeroportul Internaţional Kuweit, duminică, ora locală.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, de asemenea, că a fost ţinta unor atacuri cu drone, interceptând cel puţin 21 de drone în primele ore ale dimineţii de duminică.

Ministerul de Interne din Bahrein a atribuit un incendiu izbucnit la o instalaţie din portul Mina Salman unei „agresiuni iraniene”, adăugând că serviciile de urgenţă lucrează pentru stingerea focului.

Diversele atacuri cu drone şi rachete au loc după ce preşedintele Iranului, Mesoud Pezeshkian, şi-a cerut scuze sâmbătă statelor din Golf pentru numeroasele atacuri cu drone şi rachete din ultima săptămână asupra bazelor americane din regiune, spunând că Iranul va înceta să-şi lovească vecinii dacă nu va fi atacat.

Un mort în Dubai

Un zgârie-nori cu 90 de etaje din Dubai Marina a fost ținta unei drone iraniene. Autorităție au anunțat că au interceptat cu succes dispozitivul cu ajutorul apărării antiaeriene. Însă bucăți de dronă au lovit fațada clădirii și au provocat un incendiu.

Incidentul a venit la scurt timp după ce un alt atac a dus la moartea unui șofer, în Dubai. Și drona respectivă a fost interceptată, însă resturile au căzut peste mașina în care se afla bărbatul. Automobilul a luat foc aproape instant.

Pe de altă parte mai multe incendii puternice au izbucnit în Teheran, după ce o rafinărie și un depozit de petrol au fost lovite azi-noapte.

„Cu ajutorul piloților noștri îndrăzneți și ai celor din Statele Unite, am obținut controlul aproape complet asupra cerului Teheranului. Cât despre ce vom face în continuare în Iran, avem un plan bine pus la punct, cu multe surprize care vor destabiliza regimul și vor facilita schimbarea. Avem mult mai multe ținte despre care nu voi vorbi aici”, a declarat prim-ministrul Israelului.

Premierul israelian a lansat o serie de amenințări și la adresa guvernul libanez, căruia îi cere să facă tot posibilul pentru a dezarma gruparea teroristă Hezbollah. În tot acest timp, mai multe orașe din Liban au devenit câmpuri de luptă.

Ministerul libanez al Sănătății a transmis că, până acum, peste 290 de persoane au fost ucise în Liban și peste o mie, rănite, în operațiunea prin care Israelul vrea să distrugă Hezbollah, gruparea sponsorizată de Iran.