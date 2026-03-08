Această operațiune ar putea fi realizată într-o etapă ulterioară a conflictului, după ce ambele țări sunt sigure că armata iraniană nu mai reprezintă o amenințare serioasă pentru forțele implicate, scrie publicația americană Axios.

Prevenirea obținerii de către Iran a unei arme nucleare rămâne unul dintre obiectivele declarate ale președintelui Donald Trump. Regimul de la Teheran deține aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit 60%, material ce poate fi transformat în uraniu de grad militar în câteva săptămâni.

Operațiunea, dacă va avea loc, ar putea implica trupe americane sau israeliene, sau o misiune comună, combinate cu experți în domeniul nuclear, posibil din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Conform unor oficiali, există două opțiuni: fie preluarea materialului din Iran, fie diluarea lui direct la fața locului.

Termenul „boots on the ground”

În briefing-uri recente, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că uraniul „trebuie recuperat”, fără a preciza cine ar urma să efectueze operațiunea. Un oficial israelian a confirmat că Trump și echipa sa iau în calcul misiuni de operațiuni speciale pentru sarcini punctuale, iar președintele american a declarat că trimiterea trupelor este posibilă „pentru un motiv foarte bun” și nu a exclus, pe termen lung, implicarea lor pentru securizarea uraniului.

Pe lângă uraniu, administrația discută și posibilitatea de a prelua insula Kharg, terminalul strategic responsabil pentru aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului.

În urma atacurilor aeriene comune ale SUA și Israelului din iunie anul trecut, stocurile de uraniu au fost blocate în tunelurile subterane de la facilitățile nucleare din Isfahan, iar majoritatea centrifugelor au fost distruse, fără dovezi că procesul de îmbogățire ar fi fost reluat. Restul materialului este depozitat la Fordow și Natanz, potrivit oficialilor americani și israelieni.

Un oficial american a subliniat că, în contextul discuțiilor, termenul „boots on the ground” (trupe pe teren) nu trebuie interpretat ca o invazie masivă, ci ca raiduri specifice ale unor unități speciale, controlate și bine coordonate.

„Trupele terestre pentru Trump nu înseamnă același lucru ca pentru mass-media”, a declarat un înalt oficial american. „Raiduri speciale de mică amploare – nu o intervenție a unei forțe numeroase”, a adăugat o altă sursă. „Ceea ce s-a discutat nu a fost gândit în termeni de trupe terestre. Oamenii se gândesc la Fallujah. Nu asta s-a discutat”, a declarat o a treia sursă.

Astfel, Statele Unite și Israel consideră că uraniul de 60% deținut de Iran reprezintă o amenințare majoră, fiind suficient material pentru aproximativ 11 bombe nucleare dacă ar fi îmbogățit la 90% puritate.