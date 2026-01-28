La rândul lui, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că la Summitul NATO de la Haga, membrii UE şi-au luat angajamentul să atingă scopul de investiţii în apărare de 3,5% şi investesc în plus încă 1,5% din PIB, pentru infrastructură relevantă, pentru securitate. El a menţionat că UE face eforturi mari pentru a îmbunătăţi apărarea şi vor să continue pe acest drum cu partenerii americani.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, la Berlin, despre declaraţia Secretarului General al NATO care a afirmat că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite.

”Cred că Secretarul General avea dreptate. De zeci de ani, pacea şi siguranţa în Europa sunt asigurate de NATO, iar Statele Unite au un rol determinant în acest sistem de apărare”, a răspuns premierul.

Bolojan a arătat că, având în vedere ceea ce se întâmplă în această perioadă, întărirea securităţii europene, asumarea unui rol mai mare al ţărilor din Europa în bugetele de apărare, în politicile de integrare, devine o necesitate în perioada următoare, iar memorandumul pe care cele două ministre îl vor semna vine să întărească această colaborare în sensul unei standardizări a tehnicii militare pe care o folosesc armatele din Europa, în sensul unei întăriri a colaborării militare între România şi Germania”, a subliniat Ilie Bolojan.

La rândul lui, cancelarul german Friedrich Merz a arătat că ”Memorandumul care va fi semnat de cei doi miniştri ai Apărării este un semn că Europa devine mai capabilă să se apere singură, dar nu sunt singuri”.

”Suntem membri NATO cu parteneri puternici şi aici vorbim şi de Canada, vorbim şi de ţări precum Norvegia care nu sunt membri UE, dar ştim că guvernul american şi aici nu vorbim numai de preşedintele Trump, a fost vorba şi de vechi preşedinţi, au avut dreptate când au spus că mulţi ani am făcut prea puţine pentru apărare. De aceea, facem lucrurile mai bine. În iulie anul trecut am avut un summit NATO la Haga şi pentru prima dată membrii UE şi-au luat angajamentul să atingă scopul de investiţii în apărare de 3,5% şi investim în plus încă 1,5% din PIB, pentru infrastructură relevantă, pentru Securitate. Deci, facem eforturi mari pentru a îmbunătăţi capacitatea de apărare. Pe acest drum ne aflăm şi vrem să continuăm pe acest drum cu partenerii noştri americani care au interese pe continentul lor”, a completat Friedrich Merz.



