Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele
Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele

Bugetul pe 2026 tensionează coaliția. PSD spune că nu a primit nici acum toate datele despre proiect - surse

Stiri Politice
Sorin grindeanu ilie bolojan dominic fritz
Agerpres

Liderii PSD se întâlnesc luni, 9 martie, pentru a decide poziția partidului în negocierile din coaliție privind bugetul de stat pe 2026. 


autor
Adrian Popovici,  Robert Hoară,  Constantin Toma

Social-democrații reclamă faptul că în proiectul de buget nu ar fi fost inclusă creșterea salariului minim programată pentru luna iulie, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Potrivit acestora, hotărârea de guvern privind majorarea salariului minim ar fi blocată la Ministerul Finanțelor din 19 februarie.

În același timp, reprezentanții PSD susțin că nici până în prezent nu au primit toate datele complete privind construcția bugetului, motiv pentru care vor analiza în ședință modul în care a fost elaborată actuala schiță.

În discuțiile din coaliție, social-democrații au pus pe masă pachetul de solidaritate și finanțarea programelor pentru primării, teme care au blocat negocierile dintre partidele de la guvernare. Miza acestei dispute din coaliție este de aproximativ zece miliarde de lei.

PSD și UDMR cer trei miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate și încă șapte miliarde pentru acoperirea proiectelor deja aprobate prin programele PNDL și Anghel Saligny pentru primăriile din țară.

Citește și
Moțiune împotriva ministrului Dragoș Pîslaru în Senat. Opoziția cere explicații despre banii din PNRR
Moțiune împotriva ministrului Dragoș Pîslaru în Senat. Opoziția cere explicații despre banii din PNRR

În schimb, PNL și USR susțin o variantă mult mai restrânsă. Aceste partide ar accepta doar ajutoare punctuale pentru pensionari, similare celor acordate anul trecut, cu un impact bugetar estimat la 1,7 miliarde de lei, iar restul pachetului de solidaritate ar trebui finanțat din fonduri europene.

Social-democrații au respins această variantă și pregătesc o ședință de urgență la începutul săptămânii pentru a stabili poziția oficială a partidului în negocierile din coaliție.

De altfel, partidele de la putere nu au reușit nici miercuri să ajungă la un acord privind forma finală a bugetului. După trei ore de discuții la Palatul Victoria, convocate de premierul Ilie Bolojan, liderii coaliției au plecat fără o soluție.

Cum arată prima schiță a bugetului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat o primă schiță a bugetului pentru 2026, estimat la 2.045 de miliarde de lei.

Documentul arată creșteri de fonduri pentru mai multe domenii considerate strategice. Ministerul Apărării ar urma să primească peste 44 de miliarde de lei, cu aproximativ șase miliarde mai mult decât anul trecut. Bugete mai mari sunt prevăzute și pentru Energie, Economie și Interne.

În schimb, unele ministere ar urma să primească mai puțini bani decât în 2025. Deși rămân printre cele mai mari alocări, bugetele pentru Muncă și Educație ar scădea. Reduceri apar și la Transporturi, Dezvoltare și Sănătate, unde finanțarea ar fi mai mică cu aproximativ 1,5 miliarde de lei.

În aceeași schiță bugetară apare și o majorare semnificativă pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, care ar putea primi 7,5 miliarde de lei, aproape dublu față de anul trecut.

Ce riscă România dacă guvernul nu reduce deficitul bugetar. Avertismentul specialiștilor Moody’s, după noua evaluare

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PSD, buget,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”
Citește și...
Blocaj în coaliție pe tema bugetului pe 2026. Ședință la PSD pentru a decide poziția partidului în negocieri
Stiri Politice
Blocaj în coaliție pe tema bugetului pe 2026. Ședință la PSD pentru a decide poziția partidului în negocieri

Liderii PSD se întâlnesc luni, 9 martie, pentru a decide poziția partidului în negocierile din coaliție privind bugetul de stat pe 2026. 

Ce riscă România dacă guvernul nu reduce deficitul bugetar. Avertismentul specialiștilor Moody’s, după noua evaluare
Stiri Economice
Ce riscă România dacă guvernul nu reduce deficitul bugetar. Avertismentul specialiștilor Moody’s, după noua evaluare

Experții Moody's au analizat economia României și confirmă că țara rămâne o destinație sigură pentru investiții. Noua evaluare vine însă și cu avertismente.  

Carburantul, instrument de strâns bani la buget. Taxele au ajuns la aproape 70% din prețul la pompă - analist
Stiri Economice
Carburantul, instrument de strâns bani la buget. Taxele au ajuns la aproape 70% din prețul la pompă - analist

Prețul carburanților nu mai este determinat doar de evoluția petrolului pe piețele internaționale. În România, o parte tot mai mare din prețul benzinei și motorinei este formată din taxe.

Recomandări
Oficial: Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului. Amenințarea lui Trump: Nu va rezista mult timp
Stiri externe
Oficial: Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului. Amenințarea lui Trump: Nu va rezista mult timp

Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.

Bugetul pe 2026 tensionează coaliția. PSD spune că nu a primit nici acum toate datele despre proiect - surse
Stiri Politice
Bugetul pe 2026 tensionează coaliția. PSD spune că nu a primit nici acum toate datele despre proiect - surse

Liderii PSD se întâlnesc luni, 9 martie, pentru a decide poziția partidului în negocierile din coaliție privind bugetul de stat pe 2026. 


Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele
Stiri externe
Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua săptămână. Iar în ultimele două zile, mai multe depozite de petrol au fost distruse, în apropiere de capitala Iranului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 08 Martie 2026

02:18:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Superspeed
S10E5

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Emma Răducanu, înfrângere șocantă la Indian Wells: ce a „trădat“ comportamentul ei pe teren

Sport

Scandal monstru cu Șumudică în Arabia Saudită: „M-am săturat!“