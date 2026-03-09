Bugetul pe 2026 tensionează coaliția. PSD spune că nu a primit nici acum toate datele despre proiect - surse

Social-democrații reclamă faptul că în proiectul de buget nu ar fi fost inclusă creșterea salariului minim programată pentru luna iulie, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Potrivit acestora, hotărârea de guvern privind majorarea salariului minim ar fi blocată la Ministerul Finanțelor din 19 februarie.

În același timp, reprezentanții PSD susțin că nici până în prezent nu au primit toate datele complete privind construcția bugetului, motiv pentru care vor analiza în ședință modul în care a fost elaborată actuala schiță.

În discuțiile din coaliție, social-democrații au pus pe masă pachetul de solidaritate și finanțarea programelor pentru primării, teme care au blocat negocierile dintre partidele de la guvernare. Miza acestei dispute din coaliție este de aproximativ zece miliarde de lei.

PSD și UDMR cer trei miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate și încă șapte miliarde pentru acoperirea proiectelor deja aprobate prin programele PNDL și Anghel Saligny pentru primăriile din țară.

În schimb, PNL și USR susțin o variantă mult mai restrânsă. Aceste partide ar accepta doar ajutoare punctuale pentru pensionari, similare celor acordate anul trecut, cu un impact bugetar estimat la 1,7 miliarde de lei, iar restul pachetului de solidaritate ar trebui finanțat din fonduri europene.

Social-democrații au respins această variantă și pregătesc o ședință de urgență la începutul săptămânii pentru a stabili poziția oficială a partidului în negocierile din coaliție.

De altfel, partidele de la putere nu au reușit nici miercuri să ajungă la un acord privind forma finală a bugetului. După trei ore de discuții la Palatul Victoria, convocate de premierul Ilie Bolojan, liderii coaliției au plecat fără o soluție.