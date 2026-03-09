Și limitele de vârstă ale pacientelor ar putea să fie stabilite prin lege, după ce medicii spun că au avut cazuri în care li s-a cerut să le facă fertilizări unor minore.

Gabriela are 33 de ani și după ce ea și soțul ei au avut o încercare eșuată de fertilizare in vitro, care i-a costat 9.000 de euro, au decis să schimbe clinica.

Gabriela: „Nu am fost mulțumită de rezultat conform vârstei și situației noastre medicale. Am încercat să găsim o clinică care avea rezultate mai bune, din spusele altor pacienți. Cel puțin rezultatul până acum a fost mai bun decât la prima clinică. Am obținut cinci embrioni, în loc de un embrion, de mai bună calitate.”

Asociațiile din domeniu spun că unele clinici fac fertilizări in vitro chiar dacă știu că șansele de a obține o sarcină sunt infime.

Nicolae Brunel, președintele asociației SOS Infertilitatea: „Există clinici FIV din România care sar poate peste niște etape necesare pentru ca procedurile să se deruleze oarecum trase la indigo, pentru a dura mai puțin și să aibă cât mai mulți pacienți și, inert, mai mulți bani. Uneori, deși cu siguranță acei medici de infertilitate din clinică știu că pacienta respectivă are șanse minime să reușească la acea vârstă și cu rezerva ovariană respectivă să obțină o sarcină cu ovocite proprii, continuă să îi facă procedura.”

Prin programul național pentru creșterea natalității, statul dă 15.000 lei pentru fiecare beneficiar al fertilizării in vitro, pentru medicamente și proceduri. În 2023 și 2024, clinicile și farmaciile au primit, în total, aproape 180 de milioane de lei.

În viitoarea lege a fertilizării, care se află în lucru la Parlament, ar putea să fie propusă și rata de succes printre criteriile de selectare a unităților care să primească bani de la stat.

Cynthia Păun, senator USR: „Acele clinici care apelează la metodele de finanțare susținute de bugetul de stat să fie clinici care au dovedit un progres real în procesul de fertilizare, au o rată de reușită destul de mare.”

Legea urmează să stabilească și vârsta maximă până la care pacientele vor putea fi supuse procedurii – care ar putea fi 50 de ani, cum se întâmplă în alte state europene –, dar și vârsta minimă. În lege ar putea să scrie că minorele nu vor avea acces la fertilizare in vitro pentru a avea copii.

Andreea Velișcu, medic primar, specialist FIV: „Din fericire sunt rare, dar sunt momente în care fete de 15–16 ani sunt aduse la consult de către familie, fiindcă ele încearcă deja de câțiva ani de zile să rămână însărcinate. Avem nevoie de cadrul acesta legal să putem refuza o procedură și pacienta respectivă să fie protejată.”

Tot în viitoarea lege ar urma să fie specificat și cât timp sunt stocați embrionii sau ce se întâmplă cu aceștia dacă unul dintre parteneri moare sau după un divorț.

Prin programul național pentru creșterea natalității, din 2023 au fost decontate aproape 20.000 de proceduri FIV, care au dus până acum la aproape 1.600 de nașteri.