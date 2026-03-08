Ei nu au dezvăluit numele celui desemnat, relatează AFP.

"Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul a fost ales", a declarat Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experţilor, citat de agenţia de ştiri Mehr.

Secretariatul organismului va anunţa numele ulterior, a adăugat el. În centrul puterii iraniene, liderul suprem - care are ultimul cuvânt în toate afacerile statului - este cea mai înaltă autoritate politică şi religioasă din Republica Islamică.

Alţi membri ai adunării au confirmat numirea, unul dintre ei sugerând că noul lider ar fi Mojtaba Khamenei, fiul regretatului ayatollah, al cărui nume circulase ca posibil succesor.

"Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experţilor, a fost ales", a declarat Mohsen Heydari, reprezentantul provinciei Khuzestan în Adunare, citat de agenţia de ştiri ISNA.

"'Marele Satan' a menţionat de asemenea numele ales de reprezentanţi", a adăugat el, referindu-se la Statele Unite.

Preşedintele american Donald Trump declarase joi că "trebuie să fie implicat" în selecţia succesorului lui Ali Khamenei şi a indicat că nu va accepta ca fiul acestuia să preia funcţia.

Un alt membru al organismului, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmat într-un video difuzat de agenţia de ştiri Fars că "s-a ajuns la o opinie fermă, care reflectă poziţia majorităţii".

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, când au început atacurile aeriene americane şi israeliene împotriva Iranului, care au declanşat un război ce s-a răspândit în tot Orientul Mijlociu.

Oficialii iranieni au respins categoric ideea că preşedintele SUA ar putea juca vreun rol în selectarea succesorului liderului suprem.

Duminică, armata israeliană a ameninţat, prin intermediul contului său în limba persană de pe X, că îi va lua ca ţintă pe membrii Adunării Experţilor.

Israelul "va continua să monitorizeze îndeaproape orice succesor şi pe oricine doreşte să numească unul", a avertizat armata.

Mirbagheri a insistat că membrii organismului clerical îşi continuă activitatea conform planului, explicând că acţionează meticulos deoarece "circumstanţele actuale sunt dificile şi există în continuare obstacole".