La noi, unii hotelieri trasează reguli clare, în timp ce alții nu vor să-i supere pe cei care își rezervă locul cu prosopul.

Acești turiști sosiți într-un resort din străinătate pornesc în cursa pentru un șezlong atunci când poarta de la piscină se deschide.

Internetul este plin de astfel de imagini virale, în care turiști din întreaga lume se trezesc cu noaptea în cap, nu ca să admire răsăritul, ci ca să ocupe șezlonguri aruncând pe ele prosoape.

Scenele se repetă și la noi, pe litoral, în vârf de sezon, la hotelurile care includ în pachetul de cazare loc pe șezlong la piscină ori pe plajă privată.

Cine nu se trezește de dimineață rămâne fără, astfel apar nemulțumiți. Ca să evite conflictele, unii hotelieri au pus afișe, dar nu toți oaspeții țin cont de ele.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șezlongurile sunt ocupate strategic cu prosoape încă de la primele ore ale dimineții, deși hotelierii afișează reguli clare. Nu este permisă rezervarea în avans a șezlongurilor.”

Alte hoteluri de la noi adună prosoapele lăsate pe șezlong înainte de deschiderea piscinei.

Iulian Tenie, managerul unui hotel: „Am instruit stafful de la plajă ca, odată cu deschiderea plajei la ora opt, să ridice aceste obiecte personale.”

De multe ori însă, hotelierii preferă să evite conflictele și apelează doar la bunul-simț al turiștilor.

Aurelian Marin, managerul unui lanț hotelier: „Nu prea putem interveni, pentru că altfel ajungem în situații divergente cu turiștii. Teoretic, prin regulament există un timp limitat prin care el poate ține prosopul, iar dacă nu se află la șezlong ar trebui să ridicăm acel prosop, dar în practică nu se întâmplă.”

Specialiștii în turism spun că cei care nu găsesc locuri pe șezlong, deși hotelul le promite acces la facilități, pot face reclamații la recepție sau la agenția prin care au cumpărat vacanța. Nu se pot plânge însă că nu au găsit un loc „în față”.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT: „Cu siguranță sunt hoteluri care nu au suficiente șezlonguri, suficiente locuri în primul rând și atunci apar nemulțumiri.”

În premieră, un turist din Germania a câștigat în instanță despăgubiri de aproape 1.000 de euro, după ce, în vacanța petrecută la un resort în Grecia, nu a găsit șezlonguri libere din cauza turiștilor care le rezervau cu prosoape.

În unele țări, hotelurile împart șezlongurile altfel decât prin regula „primul venit, primul servit”.

Au aplicații prin care turiștii le pot rezerva sau prin care șezlongurile sunt alocate fiecărei camere.