Aproape 300 de animale au fost sacrificate și a fost instituită carantina pe o distanță de 20 de kilometri. Peste 40 de localități sunt supravegheate de autorități, iar mișcarea animalelor este interzisă.

Focarul de variolă ovină a fost descoperit la o stână din localitatea Pietriș, județul Mureș.

Cioban: „Am văzut că au la picioare, în față, niște bubițe roșii. Am chemat veterinarul, a zis să cumpăr ceva unguente”.

După ce analizele de laborator au indicat prezența variolei, autoritățile au sacrificat toată turma. Ciobanul avea aproape 250 de oi și capre, o parte ale sale, o parte date în grija lui, de mai mulți gospodari. O familie a rămas fără șapte oi. Din păcate, nu au fost înregistrate la primărie, așa că e puțin probabil să primească despăgubiri.

Ioan Harpa, păgubit: „Ar trebui animalele tratate, nu omorâte. Au fost tratate înainte, cu două-trei săptămâni. Nu ne-a întrebat nimeni, sunt tratate, nu sunt tratate”.

Maria Harpa, păgubită: „Noi am avut un singur copil, l-am pierdut la 40 de ani, am rămas doi bătrâni ai nimănui. Ca să putem trece peste necazul ăsta, am ținut animale să uităm de toate”.

Autoritățile sanitar-veterinare au instituit zone de protecție și de supraveghere pentru a limita răspândirea bolii.

Dr. Tamás Nagy, director executiv DSVSA Mureș: „Este vorba despre o boală foarte contagioasă. În prima fază, febră, pustule și vezicule pe corp. În zona de protecție sunt 8 localități din județul Mureș, pe o rază de 5 kilometri în jurul focarului. Iar zona de supraveghere cuprinde 43 de localități din Mureș și Bistrița-Năsăud”.

Localnic: „S-a pus carantină timp de o lună de zile. N-are voie să facă tranzacții cu oi, să aducă, să vândă”.

Au fost deschise mai multe anchete. Inspectorii sanitar-veterinari încearcă să afle cum au fost contaminate animalele de la stâna ciobanului.