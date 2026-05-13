„Sfârşitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că se apropie foarte mult”, a declarat Trump reporterilor, în timp ce părăsea Casa Albă pentru a pleca într-o vizită în China.

Comentariile lui Trump au făcut ecoul celor transmise sâmbătă de preşedintele rus Vladimir Putin. În schimb, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat scepticismul.

Luni, liderul ucrainean a declarat: „Rusia nu are nicio intenţie de a pune capăt acestui război. Şi, din păcate, ne pregătim pentru noi atacuri”.

Negocierile de pace, fără rezultat concret

Trump a organizat mai multe runde de negocieri cu părţile beligerante pentru a încerca să pună capăt conflictului, însă până acum nu s-a ajuns la niciun acord de pace.

Rusia, care ocupă în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, doreşte ca Kievul să cedeze teritorii suplimentare. De cealaltă parte, Ucraina cere retragerea completă a trupelor ruse.

Kremlinul spune că Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia ar saluta noi eforturi de mediere din partea SUA şi că Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească personal cu Volodimir Zelenski, odată ce un acord de pace va fi finalizat.

„Şi pentru această finalizare, pentru a pune punct definitiv conflictului, mai trebuie făcută o muncă pregătitoare considerabilă”, a spus Peskov. El a adăugat că războiul s-ar putea încheia imediat ce Kievul şi Zelenski „vor lua decizia necesară”.

Părţile beligerante au convenit asupra unui armistiţiu de scurtă durată, mediat de SUA, în perioada 9-11 mai, cu ocazia Zilei Victoriei.

Deşi niciuna dintre părţi nu a raportat atacuri aeriene la scară largă în timpul armistiţiului, ambele au susţinut că luptele au continuat de-a lungul liniei frontului şi s-au acuzat reciproc de atacuri cu drone şi artilerie.