S-a schimbat piața muncii, spun reprezentanții unor companii: dacă până acum angajații impuneau regulile, tensiunile economice au aruncat mingea în curtea angajatorilor.

În 2026, salariul rămâne principalul criteriu pentru cei care caută un loc de muncă, dar situația economiei i-a făcut pe angajați să își schimbe mai rar jobul față de anii trecuți. Astfel, siguranța a ajuns să conteze aproape la fel de mult ca venitul.

Adrian Florea, reprezentantul unei companii: „S-a schimbat un pic piața muncii, s-a întors roata în favoarea angajatorului, probabil din cauza tensiunilor economice, nu mai există acel val de demisii și de căutare cu nonșalanță a unui nou loc de muncă. Ce rămâne încă important este disponibilitatea angajatorului de a oferi mai mult decât salariul”.

Așadar, beneficiile extra-salariale completează topul priorităților.

Programul flexibil și posibilitatea de a lucra de la distanță se află, de asemenea, în topul preferințelor, urmate de tichete de masă, bonusuri financiare și al 13-lea salariu, arată un studiu realizat de o companie de recrutare și consultanță.

Dragoș Gheban, specialist resurse umane: „Se uită foarte mult și la mediul de lucru și la atmosfera de lucru și asta încearcă să o descifreze din exterior. Vorbesc cu prieteni care lucrează în organizație și urmăresc companiile pentru a vedea cum se prezintă, pentru a încerca să-și dea seama dacă este vorba despre o cultură în care se vor simți bine în momentul în care se angajează. Piața este un pic mai dificilă pentru candidați, în sensul că, față de anii anteriori, numărul de joburi a scăzut destul de mult, timpul de angajare a crescut. A devenit mai mult o piață a angajatorilor decât în anii anteriori”.

Flavia Bucerzan, reprezentanta unei companii: „Angajații noștri, indiferent de categoria de vârstă din care fac parte, reușesc să regăsească metodele potrivite pentru ei. Încercăm să adaptăm modul în care livrăm o informație, dar, în continuare, nevoia din business rămâne aceeași”.

Datele arată și că, în ceea ce privește inteligența artificială, angajații nu o privesc ca pe o amenințare, ci ca pe o schimbare care trebuie gestionată responsabil. Oamenii își doresc transparență și garanția că tehnologia nu le va afecta negativ locurile de muncă.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de aproape 11.000 de angajați, între noiembrie 2025 și aprilie 2026.