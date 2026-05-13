Cercetările au arătat că oboseala cognitivă acumulată pe parcursul zilei reduce semnificativ calitatea alegerilor, inclusiv în cazul persoanelor care se consideră „nocturne”, scrie Real Simple.

După o noapte de somn, creierul dispune de maxim de energie fizică și mentală. Pe parcursul zilei, fiecare alegere, inclusiv microdeciziile aparent nesemnificative (cum ar fi cum să te îmbraci, ce rută alegi către serviciu sau înspre casă, ce să mănânci), consumă resurse cognitive. Seara, rezerva este deja epuizată.

„Dimineața ai mai multă energie și vigoare. Dar pe parcursul zilei iei constant o mulțime de decizii, inclusiv microdecizii. Acestea ocupă spațiu cognitiv, iar seara creierul nu mai este la fel de eficient”, explică Judy Ho Gavazza, profesor de psihologie la Universitatea Pepperdine.

